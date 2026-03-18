Minić: Putevi na području Foče moraju biti riješeni

SRNA

18.03.2026

06:59

Саво Минић
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da putni pravci na području Foče moraju biti riješeni, ali da bi se to desilo ide se korak po korak.

Minić je naveo da se u posljednje vrijeme dosta spekuliše o putnoj infrastrukturi u Foči i da ljudi koji tu žive zaslužuju jasne i tačne informacije

Министри заклетва НС РС Влада

Republika Srpska

Novi/stari ministri položili zakletvu

Pojasnio da je tenderska dokumentacija za putni pravac Foča-Šćepan Polje već neko vrijeme na saglasnosti u Svjetskoj banci, što je važan korak da se konačno krene u realizaciju.

Istovremeno, dodao je, radi se na sanaciji mosta na rijeci Bistrici, a s proljećem slijedi i jači tempo radova na dionici Tjentište-Foča.

"Na mostu preko rijeke Sutjeske urađeni su pripremni radovi, odnosno temeljenje mosta na dubini, a trasa je skoro u potpunosti izvučena. To znači da se uskoro očekuju i ozbiljniji radovi na terenu. Da bi se sve riješilo, idemo korak po korak", napisao je Minić na Iksu.

