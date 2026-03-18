Amerika izvela snažne udare u Ormuskom moreuzu

Sjedinjene Američke Države izvele su udare na iranske raketne položaje uz obalu Ormuskog moreuza, koristeći snažne penetrirajuće bombe namijenjene uništavanju utvrđenih i podzemnih ciljeva, saopštila je američka vojska.

Američka centralna komanda (CENTCOM) navela je na društvenoj mreži X da su američke snage „uspješno upotrijebile više penetrirajućih bombi od 5.000 funti na ojačane iranske raketne položaje“ duž obale moreuza.

Meta bile protivbrodske rakete

Prema istom izvoru, na pogođenim lokacijama nalazile su se iranske protivbrodske krstareće rakete koje su predstavljale prijetnju međunarodnoj plovidbi.

Ormuski moreuz važi za najprometniji svjetski pomorski pravac za transport nafte, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalnih isporuka, a nedavne tenzije dovele su do ozbiljnih poremećaja u pomorskom saobraćaju i rasta cijena energenata.

Šta su „bunker buster“ bombe

Korištene bombe, poznate kao „bunker buster“, odnosno bombe za probijanje bunkera, dizajnirane su da probiju slojeve tla ili betona prije eksplozije, za razliku od konvencionalnih bombi koje detoniraju na površini ili u vazduhu.

Riječ je o projektilima obloženim ojačanim čelikom koji omogućava duboko prodiranje u cilj prije aktiviranja eksploziva.

Prema dostupnim podacima, ove bombe su manje snage od znatno većih, 30.000 funti teških projektila koje su SAD koristile u ranijim napadima na podzemne nuklearne objekte u Iranu.

Bez potvrde o šteti i žrtvama

Za sada nema nezavisne potvrde o razmjerama štete niti o eventualnim žrtvama, a dostupne informacije zasnivaju se na saopštenjima američke vojske i izvještajima svjetskih agencija, prenose Nezavisne.