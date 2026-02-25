Logo
Large banner

Stanivuković pojačao obezbjeđenje, ima čak i "kušača"

Izvor:

ATV

25.02.2026

12:56

Komentari:

4
Станивуковић појачао обезбјеђење, има чак и "кушача"
Foto: Facebook/Draško Stanivuković/Pixabay

Novom sistematizacijom koju potpisuje gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u Odsjeku za obezbjeđenje biće zaposleno 40 osoba, a o njegovoj bezbjednosti brinuće pet radnika!

Tu je i dodatna pozicija "kušača", odnosno Pomoćnog radnika obezbjeđenja koji će dodatno brinuti o bezbjednosti Stanivukovića.

Nova sistematizacija

Prema sistematizaciji, pomoćni radnik obezbjeđenje dolaziće na mjesta koja posjećuje Stanivuković prije njega i pobrinuti se da gradonačelnik ima gdje da parkira, određivaće primarne i sekundarne rute kojima će putovati, pregledaće prostorije u kojima Stanivuković treba da se pojavi, a provjeravaće i instalacije!

Osim sirove snage koju traži pozicija obezbjeđenja, u ponudi je pozicija samostalnog stručnog saradnika za poslove obezbjeđenja.

U poslovima koji se od njega očekuju navedeno je i sljedeće:

- Po potrebi pruža stručnu pomoć prilikom detaljnog pregleda sumnjivog prtljaga u prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka

- odgovoran je za provođenje mjera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom, u okviru poslova obezbjeđenja

Na ovu poziciju mogu osobe samo sa visokom stručnom spremom.

Poređenja radi, prema Pravilniku o sistematizaciji Igora Radojičića u Odsjeku za bezbjednost bilo je zaposleno 28 osoba, a nije bila predviđena pozicija obezbjeđenja Kabineta niti "kušača".

Podijeli:

Tagovi :

Draško Stanivuković

obezbjeđenje

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Акција ”Ада”: Одређен притвор и инспектору за храну

Hronika

Akcija ”Ada”: Određen pritvor i inspektoru za hranu

1 h

0
Уводи се обавезна регистрација припејд СИМ картица у БиХ

Društvo

Uvodi se obavezna registracija pripejd SIM kartica u BiH

1 h

0
Кривична пријава против Баке Прасета: Није имао дозволу?

Scena

Krivična prijava protiv Bake Praseta: Nije imao dozvolu?

2 h

0
Бил Гејтс упутио јавно извињење запосленима своје фондације због веза с Епстајном

Svijet

Bil Gejts uputio javno izvinjenje zaposlenima svoje fondacije zbog veza s Epstajnom

2 h

0

Više iz rubrike

Бањалучки СНСД оштро одговорио Станивуковићу: То показује како доживљава институције Српске

Banja Luka

Banjalučki SNSD oštro odgovorio Stanivukoviću: To pokazuje kako doživljava institucije Srpske

3 h

0
Божо Марић тврди да Станивуковић планира нова запошљавања у ГУ, број фрапантан

Banja Luka

Božo Marić tvrdi da Stanivuković planira nova zapošljavanja u GU, broj frapantan

6 h

7
градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković uzburkao emocije građana: Nemaš para - seli se

19 h

5
Станивуковић "промијенио плочу": Јуче спомињао станове, данас трошне објекте

Banja Luka

Stanivuković "promijenio ploču": Juče spominjao stanove, danas trošne objekte

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

38

Švajcarska vlada će isplatiti 56.000 dolara za svaku žrtvu požara u Kran-Montani

14

37

'ParlATVment': O rusko-ukrajinskom sukobu

14

35

Vitkof otkrio kada bi mogla da bude sljedeća runda pregovora o Ukrajini

14

22

Teretni voz udario auto, ima povrijeđenih

14

07

Real na Benfiku bez ključnog igrača?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner