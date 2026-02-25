Stanivuković pojačao obezbjeđenje, ima čak i "kušača"

Izvor:
ATV
25.02.2026
12:56
Komentari:4
Novom sistematizacijom koju potpisuje gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u Odsjeku za obezbjeđenje biće zaposleno 40 osoba, a o njegovoj bezbjednosti brinuće pet radnika!
Tu je i dodatna pozicija "kušača", odnosno Pomoćnog radnika obezbjeđenja koji će dodatno brinuti o bezbjednosti Stanivukovića.
Prema sistematizaciji, pomoćni radnik obezbjeđenje dolaziće na mjesta koja posjećuje Stanivuković prije njega i pobrinuti se da gradonačelnik ima gdje da parkira, određivaće primarne i sekundarne rute kojima će putovati, pregledaće prostorije u kojima Stanivuković treba da se pojavi, a provjeravaće i instalacije!
Osim sirove snage koju traži pozicija obezbjeđenja, u ponudi je pozicija samostalnog stručnog saradnika za poslove obezbjeđenja.
U poslovima koji se od njega očekuju navedeno je i sljedeće:
- Po potrebi pruža stručnu pomoć prilikom detaljnog pregleda sumnjivog prtljaga u prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka
- odgovoran je za provođenje mjera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom, u okviru poslova obezbjeđenja
Na ovu poziciju mogu osobe samo sa visokom stručnom spremom.
Poređenja radi, prema Pravilniku o sistematizaciji Igora Radojičića u Odsjeku za bezbjednost bilo je zaposleno 28 osoba, a nije bila predviđena pozicija obezbjeđenja Kabineta niti "kušača".
