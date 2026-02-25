Stanivuković pojačao obezbjeđenje, ima čak i "kušača"

Novom sistematizacijom koju potpisuje gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u Odsjeku za obezbjeđenje biće zaposleno 40 osoba, a o njegovoj bezbjednosti brinuće pet radnika!

Tu je i dodatna pozicija "kušača", odnosno Pomoćnog radnika obezbjeđenja koji će dodatno brinuti o bezbjednosti Stanivukovića.

Nova sistematizacija

Prema sistematizaciji, pomoćni radnik obezbjeđenje dolaziće na mjesta koja posjećuje Stanivuković prije njega i pobrinuti se da gradonačelnik ima gdje da parkira, određivaće primarne i sekundarne rute kojima će putovati, pregledaće prostorije u kojima Stanivuković treba da se pojavi, a provjeravaće i instalacije!

Osim sirove snage koju traži pozicija obezbjeđenja, u ponudi je pozicija samostalnog stručnog saradnika za poslove obezbjeđenja.

U poslovima koji se od njega očekuju navedeno je i sljedeće:

- Po potrebi pruža stručnu pomoć prilikom detaljnog pregleda sumnjivog prtljaga u prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka

- odgovoran je za provođenje mjera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom, u okviru poslova obezbjeđenja

Na ovu poziciju mogu osobe samo sa visokom stručnom spremom.

Poređenja radi, prema Pravilniku o sistematizaciji Igora Radojičića u Odsjeku za bezbjednost bilo je zaposleno 28 osoba, a nije bila predviđena pozicija obezbjeđenja Kabineta niti "kušača".