Božo Marić tvrdi da Stanivuković planira nova zapošljavanja u GU, broj frapantan

"Sistematizacija je objavljena u Službenom glasniku, broj 35. Vjerovali ili ne, u Službenom glasniku je objavljena sistematizacija koja predviđa 1225 radnih mjesta. Mnogi zabrinuti radnici su se javili. Oni strahuju da li će Draško Stanivuković u toku ove izborne godine zaposliti nove radnike. Jer, radnici, ionako, nemaju gdje da se smjeste u Gradskoj upravi koja, trenutno, iznosi preko 1.000 radnika, rekao je Marić.

Marić kaže da se s pravom se postavlja pitanje da li Draško Stanivuković zbog toga još nije povećao plate zaposlenima u Gradskoj upravi.

"Sindikat uprave sa Vladom Srpske potpisao je kolektivni ugovor koji bi trebalo da dovede do povećanja plata. Neko je dobio jednu, neko 5 KM, a onaj najuži krug ljudi oko Stanivukovića 10-15 odsto povećanja plata. Očito da je novac u budžetu, oko 30 miliona KM više za plate, predviđen upravo za novi broj radnika koje Draško planira da primi u Gradsku upravu", ističe Marić.

Prema njegovim riječima, stari radnici strahuju da li će biti otpušteni, da bi, kako kaže, Draško u radni odnos primio nove radnike, koje će smjestiti na radna mjesta starih.

"Ili su to, ipak, radnici koji će u ovom predizbornom folkloru služiti Stanivukoviću?! Jer, prema mojim saznanjima, čitav jedan autobus ili autobuski karavan putuje sa Stanivukovićem po Srpskoj, prilikom otvaranja prostorija njegovog pokreta „Pogrešna Srpska“, trošeći na taj način novac građana Banjaluke", ističe Marić.

Poručuje da radnici ne treba da strahuju, da treba da se jave sindikatu i da će ih sindikat zaštititi.