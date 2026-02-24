Logo
Stanivuković "promijenio ploču": Juče spominjao stanove, danas trošne objekte

Izvor:

RTRS

24.02.2026

13:48

Komentari:

1
Foto: ATV

Ni dan nije prošao, a gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković već "mijenja ploču", povodom izjave od juče gdje je rekao kako život u centru grada mora imati svoju cijenu, te da oni koji to ne mogu da izdrže treba da razmisle o preseljenju u jeftinije zone.

Danas kaže da je juče otvorio temu koja je izazvala brojne reakcije i tumačenja, te da stari trošni objekti koji stoje u Banjaluci moraju se privesti namjeni.

- Ispalo je da Draško seli ljude iz centra grada - naveo je Stanivuković danas na konferenciji za novinare.

Međutim, Stanivuković je juče spominjao stanove, a ne trošne objekte.

Banja Luka

Stanivuković je upravo izazvao revolt: "Ne možeš da platiš – prodaj i seli"

Stanivuković je ovo izjavio tokom rasprave o povećanju vrijednosti nepokretnosti u Banjaluci, koja će biti veća za 25,8 odsto, ako odbornici to prihvate.

- Život u centru košta više nego na Petrićevcu, život na Petrićevcu puno više nego u Motikama, a u Motikama puno više nego u Potkozarju. Neko je bio imućan, pa je ostavio sinu ili unuku stan ili kuću od 150 kvadrata, a on nije toliko sposoban i ne može da izdrži u ekstra nultoj zoni. Onda prodate stan i idete gdje možete. Mi hoćemo da je u centru grada jeftino, da nema buke, da se ne čuje muzika iz kafića i da je sve zeleno. Hoćemo da je kao Manjača, ali da je sve izgrađeno i blizu - naveo je Stanivuković juče tokom sjednice Skupštine grada.

Danas na konferenciji za novinare govorio je o trošnim objektima.

- To nije samo estetsko pitanje nego i pitanje bezbjednosti. Da to ne bude leglo narkomana ili da nekom skela padne na glavu. Prvi smo koje su ove stvari pokrenuli, dajemo rok od pet godina da vlasnici objekata to privedu namjeni. Predvidjeli smo to regulacionim prostorom, dali smo rok i da grad izgleda onako kako treba - rekao je Stanivuković.

Naveo je da je porez na nepokretnost porez na bogate.

- Mi predlažemo da bude turistički prihvatljivo - rekao je on.

Draško Stanivuković

