Logo
Large banner

Zeljković održao predavanje Stanivukoviću u Skupštini Banjaluke

Izvor:

ATV

24.02.2026

13:10

Komentari:

2
Зељковић одржао предавање Станивуковићу у Скупштини Бањалуке
Foto: ATV

Sjednica Skupštine grada Banjaluka dobila je oštru dinamiku kada je odbornik SNSD-a Bogoljub Zeljković uputio dugo i argumentovano izlaganje gradonačelniku Drašku Stanivukoviću.

U svom obraćanju, Zeljković je insistirao na transparentnosti u trošenju novca i podsjetio da grad u prethodnim godinama nije imao podršku Skupštine za kreditna zaduženja, što je dovelo do smanjenja dugova.

On je naglasio da je apsurdno hvaliti gradsku administraciju samo zato što redovno vraća kredite, upoređujući to sa zahvaljivanjem radnicima što primaju platu. „Krediti mogu biti razvojna šansa, ali moramo znati na šta je novac potrošen. Ako je bio predviđen za most u Docu, zašto most nije urađen?“ upitao je Zeljković.

U nastavku je podsjetio da je Vlada Republike Srpske preuzela finansiranje mosta u Česmi i brojnih kružnih raskrsnica, te da je podržala izgradnju vrtića i škole na Paprikovcu. Kritikovao je stanje javnog prevoza, nazivajući ga „katastrofalnim“, i dodao da milioni subvencija odlaze prevoznicima koji ne ulažu u vozni park.

Ekotoplanu je označio kao „veliki promašaj“.

Zeljković je naglasio da SNSD vodi „odgovornu, patriotsku i razvojnu politiku“ koju građani prepoznaju, te poručio Stanivukoviću da mora poštovati volju građana koji su izabrali SNSD kao skupštinsku većinu. „Mi smo spremni da radimo i sarađujemo, ali moramo obnoviti povjerenje i zajedno definisati prioritetne projekte,“ rekao je on.

Posebno je apostrofirao probleme sa higijenom grada, klizištima i putevima, kao i pitanje kredita IRB-a za toplanu, tražeći od gradonačelnika da pojasni da li su obaveze po tom osnovu izmirene.

Zeljkovićevo izlaganje bilo je više od kritike – bilo je to političko predavanje gradonačelniku, u kojem je SNSD-ov odbornik jasno stavio do znanja da bez transparentnosti, saradnje i poštovanja institucija nema razvoja Banjaluke. Ovim nastupom, on je pokazao da će većina u Skupštini insistirati na kontrolisanju gradske administracije i da će svaki korak gradonačelnika biti pod lupom.

Podijeli:

Tagovi :

Draško Stanivuković

Bogojavljenje

Bogoljub Zeljković

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Сутра шест бањалучких насеља без струје

Banja Luka

Sutra šest banjalučkih naselja bez struje

20 h

0
Колико још година до реализације моста на Доцу?

Banja Luka

Koliko još godina do realizacije mosta na Docu?

21 h

0
Акумулирају се проблеми и дугови у Граду на Врбасу

Banja Luka

Akumuliraju se problemi i dugovi u Gradu na Vrbasu

21 h

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković je upravo izazvao revolt: "Ne možeš da platiš – prodaj i seli"

1 d

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Užas: Policija kukama izvlačila tijelo muškarca iz rijeke

16

22

Na međunarodnoj konferenciji predstavljeno 13 medicinskih ustanova iz Srpske

16

12

Očekuje nas spektakl na nebu: Evo koje planete će biti vidljive golim okom

16

00

Bojić o uvođenju tramvajske linije Banja Luka-Laktaši: Nikada nisam razgovarao sa Stanivukovićem

15

33

Mito uzeo pri povratku sa skijanja: Inspektoru Marjanoviću predložen pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner