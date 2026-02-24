Zeljković održao predavanje Stanivukoviću u Skupštini Banjaluke

U svom obraćanju, Zeljković je insistirao na transparentnosti u trošenju novca i podsjetio da grad u prethodnim godinama nije imao podršku Skupštine za kreditna zaduženja, što je dovelo do smanjenja dugova.

On je naglasio da je apsurdno hvaliti gradsku administraciju samo zato što redovno vraća kredite, upoređujući to sa zahvaljivanjem radnicima što primaju platu. „Krediti mogu biti razvojna šansa, ali moramo znati na šta je novac potrošen. Ako je bio predviđen za most u Docu, zašto most nije urađen?“ upitao je Zeljković.

U nastavku je podsjetio da je Vlada Republike Srpske preuzela finansiranje mosta u Česmi i brojnih kružnih raskrsnica, te da je podržala izgradnju vrtića i škole na Paprikovcu. Kritikovao je stanje javnog prevoza, nazivajući ga „katastrofalnim“, i dodao da milioni subvencija odlaze prevoznicima koji ne ulažu u vozni park.

Ekotoplanu je označio kao „veliki promašaj“.

Zeljković je naglasio da SNSD vodi „odgovornu, patriotsku i razvojnu politiku“ koju građani prepoznaju, te poručio Stanivukoviću da mora poštovati volju građana koji su izabrali SNSD kao skupštinsku većinu. „Mi smo spremni da radimo i sarađujemo, ali moramo obnoviti povjerenje i zajedno definisati prioritetne projekte,“ rekao je on.

Posebno je apostrofirao probleme sa higijenom grada, klizištima i putevima, kao i pitanje kredita IRB-a za toplanu, tražeći od gradonačelnika da pojasni da li su obaveze po tom osnovu izmirene.

Zeljkovićevo izlaganje bilo je više od kritike – bilo je to političko predavanje gradonačelniku, u kojem je SNSD-ov odbornik jasno stavio do znanja da bez transparentnosti, saradnje i poštovanja institucija nema razvoja Banjaluke. Ovim nastupom, on je pokazao da će većina u Skupštini insistirati na kontrolisanju gradske administracije i da će svaki korak gradonačelnika biti pod lupom.