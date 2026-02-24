Logo
Medvedev: Rusija ima pravo da izvede nuklearni udar na Francusku i Britaniju ako Kijevu daju nuklearnu bombu

Izvor:

Sputnjik

24.02.2026

13:53

Komentari:

0
Дмитриј Медведев
Foto: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Primjena nuklearnog oružja protiv ciljeva u Ukrajini, kao nuklearni udar na Francusku i Veliku Britaniju biće zakonita i opravdana, ukoliko London i Pariz isporuče Kijevu nuklearne tehnologije, rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev.

Prema njegovim riječima, ta informacija radikalno mijenja situaciju.

- To je direktna predaja nuklearnog oružja zemlji u ratu. Nema ni trunke sumnje da će Rusija u slučaju takvog razvoja situaciji morati da primjeni svako, pa i nestrateško nuklearno oružje, protiv ciljeva u Ukrajini koji su prijetnja našoj zemlji - naveo je on.

A ako bude potrebe i protiv zemalja koje su isporučile takvo oružje i koje postaju saučesnici nuklearnog sukoba sa Rusijom, rekao je Medvedev.

To je taj simetričan odgovor na koji Rusija ima pravo.

- Predaja Ukrajini nuklearnih tehnologija biće direktan put ka svetskom ratu, ali 'takve igre se dešavaju' ", rekao je on.

Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je 24. februara da Velika Britanija i Francuska smatraju da Ukrajina treba da bude opremljena nuklearnom bombom, ili barem prljavom bombom.

Prema informacijama koje je SVR dobila, London i Pariz se spremaju da naoružaju Ukrajinu nuklearnim oružjem.

Kao odgovor na saopštenje SVR-a, ruski senatori pozvali su na međunarodnu i nacionalnu istragu ovih planova. Savjet Federacije Rusije takođe je predložio da Savjet bezbjednosti UN, IAEA i Konferencija za pregled Ugovora o neširenju nuklearnog oružja sprovedu svoje istrage predviđene njihovim mandatima o ovim namjerama Londona i Pariza.

Prema riječima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, ove informacije Spoljne obavještajne službe Rusije izuzetno su važne s obzirom na prijetnju koju predstavljaju za režim neširenja nuklearnog oružja, a takođe će biti uzete u obzir i uključene u tekuće pregovore.

