Medicinski presedan: Ovo je prva beba rođena putem presađene materice

Dječak Hugo Pauel je prvo dijete u Velikoj Britaniji rođeno iz materice presađene od preminulog donora. Njegova majka, Grejs Bel, primila je organ 2024. godine. Hugo je rođen carskim rezom u Londonu, a njegov dolazak na svijet opisan je kao „čudo“, piše Skaj njuz .

Medicinski presedan

Hugo je rođen u decembru u bolnici „Kvin Šarlot i Čelsi“ u Londonu, težak 3,1 kilogram. Njegovo rođenje predstavlja medicinski presedan u Velikoj Britaniji, a do sada su zabilježena samo dva slična slučaja u Evropi.

Prošle godine, prva beba rođena iz materice presađene od živog donora rođena je u Velikoj Britaniji. Hugova majka, IT menadžerka Grejs Bel, rođena je sa retkim Majer-Rokitanski-Kuster-Hauzerovim (MRKH) sindromom, što je značilo da nije imala matericu. „Ovo je jednostavno čudo. Nikada, nikada nisam pomislila da je nešto ovako moguće“, rekla je.

Prejake emocije roditelja

Njen partner i Hugoov otac, Stiv Pauel, koji radi u finansijama, prisjetio se trenutka porođaja. „Bio sam preplavljen emocijama. Htio sam da plačem, ali nisam mogao“, rekao je. Grejs je dodala: „Taj trenutak je djelovao nestvarno, jer smo prešli dug put.“ Pauel je zaključio: „Kada se sjetim gdje smo počeli, od prvog puta kada smo se sreli, do danas, sa Hugom u mom naručju - to je čudo poslije svega kroz šta smo prošli.“

„Najveći dar života“

Grejs Bel svakodnevno razmišlja o ženi čiju matericu nosi. Kroz suze se prisjetila trenutka kada je saznala da je trudna i rekla da se nada da će porodica donora „pronaći mir u saznanju da je njihova ćerka nekome dala najveći dar, dar života“.

„Nema riječi kojima bih se dovoljno zahvalila svojoj donatorki i njenoj porodici. Njihova ljubaznost i nesebičnost su razlog zašto sam uspjela da ostvarim svoj životni san da postanem majka“, rekla je. „Nadam se da znaju da će moje dijete uvijek znati za njihov nevjerovatan dar i čudo koje ga je dovjelo na svijet.“

Roditelji preminule donorkinje su se takođe oglasili. „Gubitak naše ćerke je srušio naš svijet na način koji je teško riječima opisati. Pa ipak, čak i u ovom nezamislivom bolu, pronašli smo izvjesnu utjehu u saznanju da je njen posljednji čin, njena odluka, bio čin čiste velikodušnosti“, naveli su u saopštenju. Pored materice, donirano je još pet organa njihove ćerke, čime su spasena četiri života.

Dug put do roditeljstva

Grejs je saznala za svoju dijagnozu kao tinejdžerka. Sjeća se kako je „otišla u bolničko kupatilo i nekontrolisano plakala“. Kada je upoznala Stiva, odmah mu je rekla za svoje stanje. Par je u početku razmatrao surogatstvo, ali su se potom uključili u program transplantacije materice.

🗣️ 'When I was 16, I was told that this would never be possible, not in my lifetime.'



Grace Bell, Steve Powell and Hugo joined @SophyRidgeSky & @WilfredFrost to talk about the womb transplant Grace had, which allowed her to have their baby.

Grejs je 2024. godine podvrgnuta se sedmočasovnoj transplantaciji, a nekoliko mjeseci kasnije započela je postupak potpomognute reprodukcije. Par takođe razmišlja o drugom djetetu, nakon čega će transplantirana materica biti hirurški uklonjena kako Grejs ne bi morala da uzima imunosupresore do kraja života.

Program transplantacije u Velikoj Britaniji

Transplantacije materice u potpunosti finansira dobrotvorna organizacija Womb Transplant UK, a koštaju oko 30.000 funti po operaciji. Operacije se izvode u slobodno vrijeme kako ne bi uticale na liste čekanja Nacionalne zdravstvene službe (NHS), a hirurzi i medicinsko osoblje rade na volonterskoj osnovi.

Tek nakon što pacijentkinja zatrudni, brigu o tome preuzima Nacionalna zdravstvena služba (NHS). Za doniranje materice od preminule osobe potrebna je posebna saglasnost porodice. Do sada je u Velikoj Britaniji obavljeno pet transplantacija materice - dvije od živih i tri od preminulih donora. Rođene su dvije bebe, po jedna iz svakog programa. Procjenjuje se da bi u budućnosti u zemlji godišnje moglo da se obavi 20 do 30 takvih procedura.

Ime kao zahvalnica

U znak zahvalnosti, par je svom sinu dao srednje ime Ričard, po profesoru Ričardu Smitu, kliničkom direktoru Womb Transplant UK, koji je prisustvovao porođaju. Dječak je takođe dobio srednje ime Norman, po svom pradedi. „Kada sam dočekao malog Huga i saznao da će dobiti ime po meni, bio sam dirnut do suza. Odmah sam briznuo u plač. Bilo je veoma emotivno“, rekao je profesor Smit.

