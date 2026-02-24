Tinejdžerka uhapšena zbog ubistva žene na groblju: Sumnja se da je nasumično izabrana

U Bečkom okrugu Penzing u poned‌jeljak kasno poslijepodne pronađeno je tijelo 65-godišnje žene s višestrukim ubodnim ranama. Beživotno tijelo na groblju Baumgarten oko 17:30 otkrila je prolaznica. Policija je zbog sumnje na ubistvo uhapsila 14-godišnju d‌jevojčicu, piše Hojte.

Na mjesto događaja odmah su stigli policija i hitna pomoć, no za 65-godišnjakinju je bilo prekasno. "Pokušaj reanimacije nije uspio", izjavio je na mjestu događaja portparola policije Filip Haslinger za agenciju APA. Istraga je odmah pokrenuta.

Uhapšena tinejdžerka koja živi u blizini

Istraga je istražitelje Pokrajinskog kriminalističke kancelarije ubrzo dovela do 14-godišnjakinje koja je policiji postala sumnjiva zbog svog ponašanja. D‌jevojčica živi u neposrednoj blizini groblja, gd‌je je žena, kako se pretpostavlja, i ubijena. Vjeruje se da je žrtva bila slučajan odabir.

Tinejdžerka je uhapšena na svojoj kućnoj adresi i trenutno se nalazi u pritvoru. Tamo su istražioci zaplijenili nož, za koji se sumnja da je oružje kojim je počinjen zločin, kao i od‌jeću koja se dovodi u vezu s ubistvom. Smatra se glavnom osumnjičenom, ali zasad nije poznato je li ispitana.

Policija zasad nije objavila detalje o identitetu žrtve i osumnjičene. Groblje je bilo zatvoreno za javnost do 21 sat, a područje su osiguravale jake policijske snage. Očevidna ekipa radila je na terenu do kasno u noć, a istraga je u punom jeku. Za osumnjičenu 14-godišnjakinju vrijedi presumpcija nevinosti.