Tinejdžerka uhapšena zbog ubistva žene na groblju: Sumnja se da je nasumično izabrana

24.02.2026
09:53
U Bečkom okrugu Penzing u ponedjeljak kasno poslijepodne pronađeno je tijelo 65-godišnje žene s višestrukim ubodnim ranama. Beživotno tijelo na groblju Baumgarten oko 17:30 otkrila je prolaznica. Policija je zbog sumnje na ubistvo uhapsila 14-godišnju djevojčicu, piše Hojte.
Na mjesto događaja odmah su stigli policija i hitna pomoć, no za 65-godišnjakinju je bilo prekasno. "Pokušaj reanimacije nije uspio", izjavio je na mjestu događaja portparola policije Filip Haslinger za agenciju APA. Istraga je odmah pokrenuta.
Istraga je istražitelje Pokrajinskog kriminalističke kancelarije ubrzo dovela do 14-godišnjakinje koja je policiji postala sumnjiva zbog svog ponašanja. Djevojčica živi u neposrednoj blizini groblja, gdje je žena, kako se pretpostavlja, i ubijena. Vjeruje se da je žrtva bila slučajan odabir.
Tinejdžerka je uhapšena na svojoj kućnoj adresi i trenutno se nalazi u pritvoru. Tamo su istražioci zaplijenili nož, za koji se sumnja da je oružje kojim je počinjen zločin, kao i odjeću koja se dovodi u vezu s ubistvom. Smatra se glavnom osumnjičenom, ali zasad nije poznato je li ispitana.
Policija zasad nije objavila detalje o identitetu žrtve i osumnjičene. Groblje je bilo zatvoreno za javnost do 21 sat, a područje su osiguravale jake policijske snage. Očevidna ekipa radila je na terenu do kasno u noć, a istraga je u punom jeku. Za osumnjičenu 14-godišnjakinju vrijedi presumpcija nevinosti.
