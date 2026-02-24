Logo
Large banner

Tinejdžerka uhapšena zbog ubistva žene na groblju: Sumnja se da je nasumično izabrana

Izvor:

Indeks

24.02.2026

09:53

Komentari:

0
Тинејџерка ухапшена због убиства жене на гробљу: Сумња се да је насумично изабрана
Foto: Google maps

U Bečkom okrugu Penzing u poned‌jeljak kasno poslijepodne pronađeno je tijelo 65-godišnje žene s višestrukim ubodnim ranama. Beživotno tijelo na groblju Baumgarten oko 17:30 otkrila je prolaznica. Policija je zbog sumnje na ubistvo uhapsila 14-godišnju d‌jevojčicu, piše Hojte.

Na mjesto događaja odmah su stigli policija i hitna pomoć, no za 65-godišnjakinju je bilo prekasno. "Pokušaj reanimacije nije uspio", izjavio je na mjestu događaja portparola policije Filip Haslinger za agenciju APA. Istraga je odmah pokrenuta.

Uhapšena tinejdžerka koja živi u blizini

Istraga je istražitelje Pokrajinskog kriminalističke kancelarije ubrzo dovela do 14-godišnjakinje koja je policiji postala sumnjiva zbog svog ponašanja. D‌jevojčica živi u neposrednoj blizini groblja, gd‌je je žena, kako se pretpostavlja, i ubijena. Vjeruje se da je žrtva bila slučajan odabir.

Tinejdžerka je uhapšena na svojoj kućnoj adresi i trenutno se nalazi u pritvoru. Tamo su istražioci zaplijenili nož, za koji se sumnja da je oružje kojim je počinjen zločin, kao i od‌jeću koja se dovodi u vezu s ubistvom. Smatra se glavnom osumnjičenom, ali zasad nije poznato je li ispitana.

Policija zasad nije objavila detalje o identitetu žrtve i osumnjičene. Groblje je bilo zatvoreno za javnost do 21 sat, a područje su osiguravale jake policijske snage. Očevidna ekipa radila je na terenu do kasno u noć, a istraga je u punom jeku. Za osumnjičenu 14-godišnjakinju vrijedi presumpcija nevinosti.

Podijeli:

Tagovi :

groblje

Ubistvo

Beč

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Туск: Педофилија је злочин против човјечности, за одговорне нема милости

Svijet

Tusk: Pedofilija je zločin protiv čovječnosti, za odgovorne nema milosti

2 h

0
Имаш жељу постати пилот? Конкурс траје до краја седмице!

Republika Srpska

Imaš želju postati pilot? Konkurs traje do kraja sedmice!

2 h

0
Роберт Карадин извршио самоубиство

Scena

Glumac Robert Karadin izvršio samoubistvo

2 h

0
Спољна обавјештајна служба Русије: Лондон и Париз се спремају да наоружају Кијев нуклеарном бомбом

Svijet

Spoljna obavještajna služba Rusije: London i Pariz se spremaju da naoružaju Kijev nuklearnom bombom

2 h

0

Više iz rubrike

Туск: Педофилија је злочин против човјечности, за одговорне нема милости

Svijet

Tusk: Pedofilija je zločin protiv čovječnosti, za odgovorne nema milosti

2 h

0
Спољна обавјештајна служба Русије: Лондон и Париз се спремају да наоружају Кијев нуклеарном бомбом

Svijet

Spoljna obavještajna služba Rusije: London i Pariz se spremaju da naoružaju Kijev nuklearnom bombom

2 h

0
Бивши британски амбасадор у САД-у Питер Менделсон

Svijet

Piter Mendelson pušten na slobodu

3 h

0
Наставља се хаос у Мексику након убиства Ел Менча, робијаши побјегли из затвора

Svijet

Nastavlja se haos u Meksiku nakon ubistva El Menča, robijaši pobjegli iz zatvora

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner