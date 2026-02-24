Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

Miloš Škorić ima 21 godinu, živi na padinama Fruške gore i bavi se nomadskim čuvanjem ovaca! Prvu ovcu kupio je u sedmom razredu osnovne škole, a danas dane provodi u šatoru sa 300 ovaca. Njegova svakodnevnica je čuvanje ovaca, rad na pašnjaku i život u šatoru, ponekad i bez struje. Miloš, koji je član jednog folklornog društva, ima pet kokošaka, četiri psa, 100 jaganjaca, ždrijebe i 300 ovaca.

- Prvu ovcu kupio sam u sedmom razredu. I radio šta god se moglo raditi za neku dnevnicu, išao radio da bih kupio ovce. Kroz par godina naučio sam nešto i shvatio kako to u stvari funkcioniše. Nomadsko čuvanje ovaca znači da, evo, npr. šator i ovaj tur i da se pomjeraš sa ovcama gdje ima ispaše. Da njoj prilagodiš teren i pašu da ona uživa. Kako ima paše, mi se pomjeramo, kako jedan teren pašu mi se pomerimo - objasnio je Miloš. Faktički, kako kaže, živi u šatoru.

- Dešavalo se da nismo blizu kuće po dva, tri mjeseca. Imam akumulator i na to punim telefon da bi se čuo sa ukućanima. Mi smo 365 dana napolju, mi nemamo ni štale, mi ovako čuvamo ovce. One se zimi jagnje. Evo snijeg koji je bio prije nekoliko dana, bilo je do 40 centimetara snega, one su se jagnjile na tom snijegu - ispričao je ovaj mladić.

U šatoru se smjenjuju djeda i on. Uvijek neko mora biti prisutan jer ima lopova i zvijeri, a kaže problem im prave psi lutalice.

- Ljudi bacaju pse u šumu, dođe jedan pas i za jednu noć mi udavi 15 jaganjaca. Automatski sam 15 ovaca čuvao godinu dana za džabe.

Nomadskim čuvanjem ovaca počeo je da se bavi u prvom razredu srednje škole, tada je već imao 20 ovaca.

- Nisam siguran da li je to bio 3. ili 4. razred srednje škole, kada mi je kolega Milenko rekao da jedan čovjek ima da proda 145 ovaca. I mene je to nekako privuklo i ja sam uz njegovu pomoć i uz njegov neki savjet uzeo tih 145 ovaca i krenuo sam - ispričao je ovaj mladić.

Društvo Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Isplatio ih je za godinu dana.

- Dogovorili smo se da ja to isplatim na duži vremenski period, tačnije godinu dana. I tad kada sam uzeo te ovce, ja sam počeo da čuvam. Ja ih ne bi držao da ih ne volim. Nikad ne bi sve i jednu rasprodao. Da bi barem deset ovaca držao za neku ljubav. Da mi stoje u kući i da ih hranim, samo da ih mogu vidjeti. Znam da sam sve stekao s njima. Sve i svoje školovanje, sve sam finansirao s njima. Nisam zavisio ni od mame ni od tate - ispričao je Miloš, inače student na Fakultetu tehničkih nauka.

(Telegraf)