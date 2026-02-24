Obračun Drinića i Radojičića: Rasprava zbog problema u Gradu

Odbornik Pokreta Sigunra Srpska u Skupštini grada Banjaluka Igor Radojičić odgovorio je kolegi Nebojši Driniću koji je tokom rasprave nastojao da poentira kako su svi problemi u gradu naslijeđeni od ranije, a da sada PDP vodi grad ozbiljno i konstruktivno.

Radojičić, koji je bio gradonačelnik Banjaluke od 2016. do 2020, odlučio jeda kolegi Driniću odgovori.

"Ako govori o privatizaciji Čistoće, Autoprevoza i ostalog, one su urađene u mandatu vlade Mladena Ivanića, a kasnije nastavljene u vladi Dragana Mikerevića. Grad nije vodio proces privatizacije, već je zatekao preduzeća u tom stanju", poručio je Radojičić, podsjećajući da je upravo državni nivo donosio odluke o prodaji i restrukturiranju.

U svom izlaganju Radojičić se osvrnuo se i na probleme sa Toplanom, naglasivši da je grad 2016. godine zatekao dug od 96 miliona maraka i sistem pred kolapsom.

"Da smo pustili stečaj, Banjaluka bi ostala bez grijanja. Ekotoplana je bila jedino moguće rješenje", rekao je Radojičić, dodajući da i danas postoje problemi sa mrežom i gubicima toplote.

Radojičić je rekao da mu je sada žao što Banjaluku tada nije ostavio bez grijanja.

Rasprava u Skupštini pokazala je da se političke linije u Banjaluci ne vode samo između vlasti i opozicije, već i unutar samih opozicionih redova, gdje lične i programske razlike postaju sve izraženije.

Redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka ponovo je prekinuta, po drugi put, ali ovaj put zbog nedostatka kvoruma.