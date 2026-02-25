Logo
Large banner

Užas: Vozač išao u rikverc i pregazio ženu, poginula na mjestu

25.02.2026

09:50

Komentari:

0
Ужас: Возач ишао у рикверц и прегазио жену, погинула на мјесту
Foto: Printskrin/Jutjub

Na Novom Beogradu danas se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je poginula žena.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo u unutarblokovskom prostoru, odnosno u zoni parka, kada je vozač putničkog automobila prilikom kretanja unazad naletio na pješaka.

Užas na licu mjesta

Očevici ovog potresnog događaja navode da se sve odigralo u nekoliko sekundi. Vozač automobila je, navodno, vršio manevrisanje unazad ne primetivši ženu koja se nalazila iza vozila. Prema riječima prisutnih, nesrećna žena je zadobila smrtonosne povrede glave nakon što je vozilo prešlo preko nje.

Ljekarska ekipa Hitne pomoći stigla je na lice mjesta u rekordnom roku, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Uviđaj u toku

Policija je odmah ogradila prostor gdje se dogodila nesreća, a uviđaj je trajao satima.

Fokus istrage je na sljedećim ključnim tačkama:

Dozvola kretanja: Utvrđuje se da li je vozilo smjelo da se kreće tom stazom unutar parka.

Preglednost: Ispituje se da li je došlo do kvara na vozilu ili je u pitanju isključivo ljudska greška i nepažnja vozača.

Alkotest: Vozač je, prema standardnoj proceduri, podvrgnut testiranju na alkohol i psihoaktivne supstance.

Stanari okolnih zgrada su u šoku.

"Ovo je zona gdje se deca igraju i gdje ljudi šetaju. Strašno je da se ovako nešto dogodi na mjestu koje bi trebalo da bude najbezbjednije," rekao je jedan od komšija.

Tijelo nastradale žene biće prenijeto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a protiv vozača će, po nalogu nadležnog tužilaštva, vjerovatno biti podnijeta krivična prijava za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Змија

Nauka i tehnologija

Naučnici pronašli čudovišnu zmiju od 15 metara, ruši sve rekorde!

1 h

0
Смрдибуба

Zanimljivosti

Smrdljivi martini bježe od ovog mirisa: Imate ga u kuhinji

1 h

0
Дончић, Кошарка

Košarka

Neshvatljiv potez Dončića: Imao je otvoren šut za pobjedu, a onda je sve uprskao!

1 h

0
Мариа Захарова

Svijet

Zaharova: London i Pariz manipulišu Kijevom oko pitanja nuklearnog oružja

1 h

0

Više iz rubrike

Школа, учионица

Srbija

"Pjesma o smrti“ i datum: Detalji jezive objave đaka (14), roditelji uplašeni

2 h

0
Стари Нагоричан

Srbija

Serijski ubica snimljen blizu granice sa Srbijom? Ubio pet žena

1 d

0
Двојица Краљевчана осумњичена да су припремали убиство предсједника Србије

Srbija

Dvojica Kraljevčana osumnjičena da su pripremali ubistvo predsjednika Srbije

1 d

0
Младић (25) покушао да скочи са зграде, Дејан га спасио

Srbija

Mladić (25) pokušao da skoči sa zgrade, Dejan ga spasio

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

17

Ovo su glavni razlozi odlaska u invalidsku penziju

11

07

Banjalučki SNSD oštro odgovorio Stanivukoviću: To pokazuje kako doživljava institucije Srpske

11

02

Bojić: Laktaši - lider u BiH po ulaganjima

11

00

Dodik o namjerama Šmita: "Riječ je o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi na nivou BiH"

10

51

Otkriven gen koji smanjuje želju za cigaretama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner