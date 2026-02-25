Užas: Vozač išao u rikverc i pregazio ženu, poginula na mjestu

Na Novom Beogradu danas se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je poginula žena.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo u unutarblokovskom prostoru, odnosno u zoni parka, kada je vozač putničkog automobila prilikom kretanja unazad naletio na pješaka.

Užas na licu mjesta

Očevici ovog potresnog događaja navode da se sve odigralo u nekoliko sekundi. Vozač automobila je, navodno, vršio manevrisanje unazad ne primetivši ženu koja se nalazila iza vozila. Prema riječima prisutnih, nesrećna žena je zadobila smrtonosne povrede glave nakon što je vozilo prešlo preko nje.

Ljekarska ekipa Hitne pomoći stigla je na lice mjesta u rekordnom roku, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Uviđaj u toku

Policija je odmah ogradila prostor gdje se dogodila nesreća, a uviđaj je trajao satima.

Fokus istrage je na sljedećim ključnim tačkama:

Dozvola kretanja: Utvrđuje se da li je vozilo smjelo da se kreće tom stazom unutar parka.

Preglednost: Ispituje se da li je došlo do kvara na vozilu ili je u pitanju isključivo ljudska greška i nepažnja vozača.

Alkotest: Vozač je, prema standardnoj proceduri, podvrgnut testiranju na alkohol i psihoaktivne supstance.

Stanari okolnih zgrada su u šoku.

"Ovo je zona gdje se deca igraju i gdje ljudi šetaju. Strašno je da se ovako nešto dogodi na mjestu koje bi trebalo da bude najbezbjednije," rekao je jedan od komšija.

Tijelo nastradale žene biće prenijeto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a protiv vozača će, po nalogu nadležnog tužilaštva, vjerovatno biti podnijeta krivična prijava za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.