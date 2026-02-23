Dvojica Kraljevčana osumnjičena da su pripremali ubistvo predsjednika Srbije

Izvor:
SRNA
23.02.2026
21:46

U Kraljevu su uhapšena dva lica, zbog sumnji da su pripremali nasilnu promjenu ustavnog uređenja i ubistvo predsjednika Srbije i njegove porodice.
Uhapšeni su 51-godišnjak čiji su inicijali D.R. i 43-godišnji M.R, osumnjičeni da su od decembra prošle godine dogovarali svrgavanje najviših državnih organa, saopšteno je iz MUP Srbije.
Oni su dogovarali nabavku oružja i napad na život i tijelo predsjednika Srbije, njegove supruge i djece, na taj način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Srbije, kojima bi nanijeli tjelesne povrede, navedeno je u saopštenju.
Akciju su sproveli policijski službenici MUP-a u Kraljevu, u saradnji sa pripadnicima Bezbjednosno-informativne agencije.
Osumnjičeni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično djelo pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, u vezi sa krivičnim djelom napad na ustavno uređenje.
Uhapšenim Kraljevčanima biće određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem tužilaštvu u Kraljevu.
