Dvojica Kraljevčana osumnjičena da su pripremali ubistvo predsjednika Srbije

Izvor:

SRNA

23.02.2026

21:46

Komentari:

0
Двојица Краљевчана осумњичена да су припремали убиство предсједника Србије
Foto: Tanjug / AP

U Kraljevu su uhapšena dva lica, zbog sumnji da su pripremali nasilnu promjenu ustavnog uređenja i ubistvo predsjednika Srbije i njegove porodice.

Uhapšeni su 51-godišnjak čiji su inicijali D.R. i 43-godišnji M.R, osumnjičeni da su od decembra prošle godine dogovarali svrgavanje najviših državnih organa, saopšteno je iz MUP Srbije.

Policija Srbija

Hronika

Rasprava između bivšeg zeta i punca završila fizičkim sukobom: Reagovala policija

Oni su dogovarali nabavku oružja i napad na život i tijelo predsjednika Srbije, njegove supruge i djece, na taj način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Srbije, kojima bi nanijeli tjelesne povrede, navedeno je u saopštenju.

Akciju su sproveli policijski službenici MUP-a u Kraljevu, u saradnji sa pripadnicima Bezbjednosno-informativne agencije.

Osumnjičeni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično djelo pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, u vezi sa krivičnim djelom napad na ustavno uređenje.

Хакер

Hronika

Ucjenjivali bračni par eksplicitnim snimcima, uzeli im ogromne pare

Uhapšenim Kraljevčanima biće određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem tužilaštvu u Kraljevu.

Tagovi :

Aleksandar Vučić

Kraljevo

hapšenje

Komentari (0)
