Megle najavio smanjenje otkupa mlijeka: "Omča oko vrata farmerima"

Kompanija "Megle" najavila je Opštoj poljoprivrednoj zadruzi "Ze - Vis" iz Zenice da će od 1. marta, a potom dodatno i u aprilu, smanjiti otkupne količine mlijeka od njih, što istovremeno znači limitiranje otkupa od kooperanta s područja Visokog, Zenice, Kaknja i Breze.

Zadruga i mljekara imaju ugovor o otkupu do kraja 2026. godine. U januaru su predali 435.375 litara mlijeka, u martu će ova količina pasti na 300 hiljada litara, a od aprila na čak 200 hiljada litara, što je skoro polovina u odnosu na početak godine.

Omča oko vrata

Informacija je, u najmanju ruku, razočarala lokalne proizvođače. Više desetina njih okupilo se danas na sastanku u Visokom, kojem su prisustvovali i predstavnici poljoprivrednih udruženja.

"Nije normalno šta se dešava da neko najavi jednostrano tako da će u narednom mjesecu 50 odsto smanjiti otkup mlijeka, pa u aprilu još više. Šta će ljudi s mlijekom? Treba svi da se uključe do vrha države do mjesne zajednice da se rješavaju ti problemi", kazao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Društvo Sutra je Vlasovdan: Ljudi koji imaju domaće životinje jednu stvar nikako ne bi smjeli raditi

Ovo je omča oko vrata svim poljoprivrednim proizvođačima kaže predsjednik UO Udruženja poljoprivrednih proizvođača ZDK, Refik Alihodžić, podsjećajući da su na ovakav scenario ranije upozoravali, ali da država ništa nije preduzela.

"Ljudi koji su proizvodili, koji su uložili, kreditno se zadužili, sada moraju prepoloviti proizvodnju mlijeka. Uvozi se u enormnim količinama", rekao je vidno zabrinuti Alihodžić.

Poruka za "Megle"

Sastanak u Visokom na momente je bio i buran. Proizvođači su teško prihvatili ovu informaciju i nisu željeli komentarisati za medije. Ali, Alihodžić je ovom prilikom uputio jasnu poruku kompaniji "Megle".

"Neka se ne nadaju dobrom. Hoće da osiromaše, obogalje ove ljude, da im 50 odsto uzmu, mogli bismo se i mi malo drugačije organizovati, pa da mi njima napravimo probleme, da bojkotujemo njihove proizvode, pa i da zabranimo njihovim kamionima da hodaju ovuda", poručio je, dodavši kako imaju dva aršina prema proizvođačima - "jedan je za nas Zeničko-dobojski kanton i Srednju Bosnu, a drugi je Krajina gd‌je nisu smanjili ni litra otkupa, malo par feninga su smanjili cijenu. Poručujem im da se ne igraju s ovim narodom, nemojte da dolazi do nemilih scena."

Zadruga "Ze-Vis" uputiće pismo upozorenja svim nadležnim institucijama i pokušati sama pronaći otkupljivača za mlijeko koje "Megle" ne želi otkupiti. Ukoliko institucije ne reaguju, mljekari su najavili protest ispred Vijeća ministara BiH naredne sedmice, navodi "AgroKlub".