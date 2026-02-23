Logo
Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре

23.02.2026

21:34

Коментари:

0
Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре
Фото: Pixabay

У координисаној и пажљиво припреманој акцији Од‌јељења криминалистичке полиције ПУ Нови Пазар, разбијена је организована криминална група која је, према досадашњим сазнањима, од јануара 2025. до фебруара 2026. године изнудила чак 97.000 евра од брачног пара из Новог Пазара.

Оштећени Ј.З. (65) и његова супруга Ј.С. (61) мјесецима су били изложени систематској уцјени и озбиљним пријетњама. Према информацијама из истраге, осумњичени су претили објављивањем наводних експлицитних снимака супруге, чиме су жртве држали у сталном страху и притиску. Новац је тражен у више наврата, уз строго одређене рокове, а од брачног пара је захтјевано да “створе новац” без одлагања.

Ситуација је ескалирала 19. фебруара 2026. године када су осумњичени од оштећених затражили да у року од 48 сати обезбиједе чак 70.000 евра. Након истека рока, 21. фебруара у вечерњим сатима, дошли су у двориште породичне куће у Новом Пазару како би преузели новац. Оштећени су тада успели да обезбиједе само 2.000 евра, уз молбу да им се за преосталих 68.000 евра да додатно вријеме.

Hapšenje, lisice

Регион

Био у бјекству: Ухапшен бивши министар

Осумњичени су пристали, не слутећи да припадници ОКП-а све вријеме прате ситуацију. У тренутку примопредаје новца, на лицу мјеста ухапшени су Б.М. (42) и С.Б. (36), обојица из Новог Пазара. Даљим оперативним радом полиција је ухапсила и К.С. (43), за коју се сумња да је била организатор и кључна особа у цијелој шеми изнуде. Полиција интензивно трага за још једним лицем, З.Б., које се налази у бјекству.

Против осумњичених ће бити поднијете кривичне пријаве због сумње да су извршили кривична дјела изнуде и удруживања ради вршења кривичних дјела, а очекује се да им буде одређен притвор. Истрага је у току и није искључено да ће бити проширена уколико се утврди да је било још оштећених или додатних кривичних радњи, преноси санџакданас.

