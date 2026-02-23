Logo
Mladić (25) pokušao da skoči sa zgrade, Dejan ga spasio

Izvor:

Informer

23.02.2026

20:56

Младић (25) покушао да скочи са зграде, Дејан га спасио
Foto: Pixabay

Mladić V.V. (25) pokušao je da se ubije skokom sa zgrade u Ulici Matice srpske u Beogradu, a brzom akcijom policajaca iz Policijske stanice Zvezdara spasen mu je život.

PS Zvezdara je dobila prijavu da jedna osoba stoji na krovu sedmospratnice i planira da skoči.

Policija je odmah izašla na teren i ustanovljeno je da se radi o V.V. (25) koji je sjedio na ivici krova.

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von o paklu kroz koji je prošla: Bila sam korak od amputacije noge

Hrabri policajac Dejan Probojčević je vodio patrolu, razgovarao sa mladićem, a onda mu spasio život kada ga je povukao za jaknu i spriječio ga da se ubije, prenosi Informer.

Mladić je odmah prevezen u psihijatrijsku bolnicu ''Laza Lazarević''.

