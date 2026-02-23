Mladić (25) pokušao da skoči sa zgrade, Dejan ga spasio

Izvor:
Informer
23.02.2026
20:56
Komentari:0
Mladić V.V. (25) pokušao je da se ubije skokom sa zgrade u Ulici Matice srpske u Beogradu, a brzom akcijom policajaca iz Policijske stanice Zvezdara spasen mu je život.
PS Zvezdara je dobila prijavu da jedna osoba stoji na krovu sedmospratnice i planira da skoči.
Policija je odmah izašla na teren i ustanovljeno je da se radi o V.V. (25) koji je sjedio na ivici krova.
Ostali sportovi
Lindzi Von o paklu kroz koji je prošla: Bila sam korak od amputacije noge
Hrabri policajac Dejan Probojčević je vodio patrolu, razgovarao sa mladićem, a onda mu spasio život kada ga je povukao za jaknu i spriječio ga da se ubije, prenosi Informer.
Mladić je odmah prevezen u psihijatrijsku bolnicu ''Laza Lazarević''.
Srbija
2 h0
Srbija
2 h0
Srbija
5 h0
Srbija
7 h0
Najnovije
Najčitanije
22
22
22
19
22
16
22
15
22
13
Trenutno na programu