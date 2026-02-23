Lindzi Von o paklu kroz koji je prošla: Bila sam korak od amputacije noge

Lindzi Von je puštena iz bolnice nakon teške povrede zadobijene na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, ali je pred njom dug i neizvjestan proces oporavka.

Dvije sedmice poslije nesreće, 41-godišnja Amerikanka je putem društvenih mreža otkrila da je imala čak pet operacija, te da su ljekari vodili borbu kako bi izbjegli amputaciju noge.

Zadobila je složen prijelom lijeve potkoljenice, uz tešku povredu i lom skočnog zgloba.

"Imala sam složen prelom tibije, takođe sam slomila glavu fibule", objasnila je Amerikanka.

Zbog težine povrede razvio se opasan kompartment sindrom.

"Kompartment sindrom nastaje kada imate toliko traume na jednom području da ima previše krvi i ona se zaglavi. U osnovi zgnječi sve – mišiće, nerve, tetive, sve umire. Doktor Tom Heket spasio mi je nogu od amputacije. Spasio me je. Uradio je ono što se zove fasciotomija, presjekao je obje strane moje noge i pustio je da diše, i spasio me je".

U neobičnom spletu okolnosti, povreda prednjeg ukrštenog ligamenta prije Igara pokazala se presudnom.

"Uvijek govorim da se sve događa s razlogom, ali da nisam pokidala ukršteni ligament, što bih ionako učinila nakon pada na Olimpijskim igrama, Tom ne bi bio tamo i ne bi mi mogao spasiti nogu. Veoma sam zahvalna. Osjećam se srećno i zahvalno njemu za tu šestočasovnu operaciju".

Boravak u bolnici bio je produžen zbog komplikacija.

"Bila sam u bolnici malo duže nego što sam se nadala jer sam imala veoma nizak hemoglobin zbog gubitka krvi iz svih operacija. Zaista sam se mučila, bol je bio pomalo van kontrole i morala sam da primim transfuziju krvi. To mi je mnogo pomoglo i sada sam konačno kod kuće".