Čudo na ledu: Amerikanci srušili Kanadu i uzeli zlato poslije 46 godina

Sjedinjene Američke Države osvojile su olimpijsko zlato u muškom hokeju prvi put još od čuvenog "Čuda na ledu" 1980. godine, pošto je Džek Hjuz postigao odlučujući gol u produžetku za pobedu od 2:1 protiv najvećeg rivala Kanade.
Amerikanci su mjesecima uoči turnira najavljivali da ih zanima samo zlato, uz poruku "zlato ili ništa", a obećanje su ispunili trijumfom nad najvećim rivalom.
Uspjeh je bio potpun, jer je i ženska selekcija SAD savladala Kanadu sa 2:1 posle produžetka i takođe stigla do zlata.
Gol odluke Džek Hjuz postigao je manje od dva minuta po početku produžetka, na asistenciju Zeka Verenskog.
Junak meča bio je i golman Konor Helibak, koji je zabilježio čak 41 odbranu. Aktuelni osvajač Vezina i Hart trofeja tako je dočekao ličnu satisfakciju, nakon što je prošle godine imao razočaravajući plej-of u NHL ligi sa Vinipeg Džetsima, kada je u prvoj rundi protiv Sent Luis Bluza tri puta bio zamjenjen.
Helibak je u trećoj trećini imao nekoliko ključnih intervencija, među kojima i odbranu udarca Devona Tejvsa iz neposredne blizine, kada je vrhom palice skrenuo pak u stranu.
Ranije je zaustavio i prodor Konora Mekdejvida "jedan na jedan", a Amerikanci su potom odbranili i 93 sekunde sa dva igrača manje, što je bio jedan od prelomnih trenutaka susreta. Tokom celog turnira tim SAD je imao savršen učinak u igri sa igračem manje – 18 od 18.
Ovo je prva pobjeda Amerikanaca nad Kanadom u takmičenju najboljih protiv najboljih još od Svjetskog kupa 1996. godine, prije nego što su mnogi današnji igrači SAD bili i rođeni.
Ujedno, ovo je i revanš za prošlogodišnji poraz u finalu Turnira četiri nacije, kada je Kanada slavila 3:2 posle produžetka.
Bio je to treći put da se SAD i Kanada sastaju u finalu Olimpijskih igara. Kanađani su slavili 2002. i 2010. godine.
Met Boldi doveo je Amerikance u vođstvo već u šestom minutu. Prednost su držali sve do finiša druge trećine, kada je Kejl Makar izjednačio posle snažnog pritiska Kanade, koja je u tom periodu uputila 19 udaraca ka golu, naspram osam američkih.
Utakmica je obilovala tempom i šansama, uz nekoliko nevjerovatnih promašaja na obe strane, iako su na ledu bili najbolji hokejaši svijeta.
Do you believe in miracles?#olympics #usa #canada #hockey #goldmedal pic.twitter.com/HnWaGsiugv— AllTimeGreatSports (@ATGreatSports) February 22, 2026
Kanada je do finala stigla preokretima u četvrtfinalu i polufinalu, a zanimljivo je da je od početka eliminacione faze vodila ukupno svega šest minuta i pet sekundi.
Kanađani su u finalu bili bez kapitena Sidnija Krozbija, koji je zbog povrede zadobijene u četvrtfinalu protiv Češke morao da propusti meč.
Prema navodima izvora bliskih timu, Krozbi je pokušao sve kako bi zaigrao, ali je procjenjeno da ne može da pomogne ekipi u punom kapacitetu, pa je kapitensku traku poneo Konor Mekdejvid.
Sa 38 godina, Krozbi je bio najstariji i najtrofejniji igrač u sastavu Kanade, posebno upamćen po "zlatnom golu" protiv SAD u finalu Olimpijskih igara u Vankuveru 2010. godine.
RED, WHITE, BLUE AND GOLD. TEAM USA IS BRINGING HOME THE #WINTEROLYMPICS GOLD. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/tbv1BILBDj— USA Hockey (@usahockey) February 22, 2026
Kanada je i ovog puta imala izuzetno snažan tim, predvođen prvom linijom u sastavu Meklin Selebrini, Konor Mekdejvid i Nejtan Mekinon, trojicom od četvorice najboljih strelaca NHL lige ove sezone.
Kanađani su i dalje najuspješnija nacija u istoriji olimpijskog hokeja sa devet zlatnih medalja, a posljednju su osvojili 2014. godine, kada su igrači iz NHL lige posljednji put učestvovali na Igrama.
