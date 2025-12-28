Logo
Lukašenko oboren tokom utakmice

28.12.2025

16:54

Лукашенко оборен током утакмице
Foto: screenshot / X

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko oboren je tokom hokejaške utakmice između tima lidera Bjelorusije i tima Brestske oblasti, koja je danas održana u Minsku i završena rezultatom 5-5.

Na snimku se vidi kako igrač predsjedničkog tima, broj 68, bivši bjeloruski hokejaški reprezentativac Jaroslav Čupris, slučajno udara Lukašenka u leđa, izazivajući njegov pad, prenosi Izvetsija.

Čupris je odmah pomogao bjeloruskom predsjedniku da ustane.

Utakmica je odigrana u Olimpijskoj areni u Minsku.

Lukašenko i predsjednik Rusije Vladimir Putin su 2021. godine igrali hokej nakon susreta.

Utakmica je održana u ledenoj areni Dečje u Strelni, u Sankt Peterburgu.

Majstori hokeja, uglavnom bivši šampioni, takođe, su bili pozvani da učestvuju.

Putin i Lukašenko su igrali za "Bijeli" tim protiv "Crvenog" tima.

"Bijeli" tim je pobijedio rezultatom 18-7, Putin je postigao sedam golova, a Lukašenko dva.

Aleksandar Lukašenko

hokej

