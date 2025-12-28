Rusija i Ukrajina postigle primirje u Zaporožju kako bi se izbjegla nuklearna katastrofa

Popravke dalekovoda u blizini nuklearne elektrane Zaporožje započele su nakon novog lokalnog primirja koje je omogućeno uz posredovanje Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), saopšteno je u ned‌jelju iz te institucije.

Radove nadzire tim IAEA, a očekuje se da će trajati nekoliko dana. Cilj je smanjiti rizik od nuklearne nesreće u ratnim uslovima i osigurati stabilno napajanje elektrane. Tokom izvođenja popravki predviđeno je potpuno obustavljanje vojnih aktivnosti u tom području kako bi se izbjegla dodatna ugroženost postrojenja.

Nuklearna elektrana Zaporožje, najveća u Evropi, smještena je na jugoistoku Ukrajine i od marta 2022. godine nalazi se pod kontrolom ruskih snaga. Iako su svi reaktori trenutno u stanju hladnog gašenja, elektrana i dalje zavisi od pouzdanog vanjskog izvora električne energije za hlađenje nuklearnog goriva i funkcionisanje sigurnosnih sistema.

Tokom rata postrojenje je više puta ostajalo bez vanjskog napajanja zbog oštećenja dalekovoda izazvanih granatiranjem i borbama u okolini. Takvi prekidi predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik jer, u slučaju potpunog nestanka struje, elektrana mora koristiti rezervne dizel-generatore, što se smatra krajnjom i rizičnom mjerom.

IAEA je od 2022. godine stalno prisutna u Zaporožju putem svojih inspekcijskih timova, s ciljem praćenja sigurnosne situacije i zalaganja za uspostavu demilitarizirane zone oko elektrane. Direktor agencije Rafael Grosi više puta je upozoravao da je stanje na toj lokaciji nestabilno i potencijalno opasno, ističući da svaka vojna aktivnost u blizini nuklearnog objekta može imati posljedice koje nadilaze granice Ukrajine.