Mask: Velika zamjena evropskog stanovništva već se dogodila

Velika zamjena evropskog stanovništva već se dogodila jer 73 odsto djece u Briselu nije rođeno u Evropi, izjavio je američki milijarder Ilon Mask pozivajući se na podatke.

- U Briselu, glavnom gradu Evrope, 73 odsto djece nisu Evropljani! Velika zamjena se već dogodila - objavio je Mask na "Iksu".

Mask je ranije naveo, komentarišući statistiku rađanja u Briselu, da glavni grad Belgije "više nije belgijski".

Nova Strategija nacionalne bezbjednosti SAD, objavljena početkom decembra, definiše migracionu politiku EU i niz drugih akcija bloka kao regionalni problem.

Američki predsjednik Donald Tramp više puta je kritikovao Evropu zbog njenog odnosa prema migrantima.