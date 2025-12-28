Mask: Velika zamjena evropskog stanovništva već se dogodila

28.12.2025
12:14
Komentari:0
Velika zamjena evropskog stanovništva već se dogodila jer 73 odsto djece u Briselu nije rođeno u Evropi, izjavio je američki milijarder Ilon Mask pozivajući se na podatke.
- U Briselu, glavnom gradu Evrope, 73 odsto djece nisu Evropljani! Velika zamjena se već dogodila - objavio je Mask na "Iksu".
Mask je ranije naveo, komentarišući statistiku rađanja u Briselu, da glavni grad Belgije "više nije belgijski".
Nova Strategija nacionalne bezbjednosti SAD, objavljena početkom decembra, definiše migracionu politiku EU i niz drugih akcija bloka kao regionalni problem.
Američki predsjednik Donald Tramp više puta je kritikovao Evropu zbog njenog odnosa prema migrantima.
73% of children in Brussels, the capital of Europe, are not European!— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2025
The Great Replacement has already happened.
https://t.co/iEcRvVta4W
Svijet
6 h0
Svijet
7 h0
Svijet
18 h0
Svijet
18 h0
Najnovije
Najčitanije
16
09
16
05
16
01
15
57
15
46
Trenutno na programu