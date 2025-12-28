Logo
Large banner

Mask: Velika zamjena evropskog stanovništva već se dogodila

28.12.2025

12:14

Komentari:

0
Илон Маск
Foto: Tanjug/AP

Velika zamjena evropskog stanovništva već se dogodila jer 73 odsto djece u Briselu nije rođeno u Evropi, izjavio je američki milijarder Ilon Mask pozivajući se na podatke.

- U Briselu, glavnom gradu Evrope, 73 odsto djece nisu Evropljani! Velika zamjena se već dogodila - objavio je Mask na "Iksu".

Mask je ranije naveo, komentarišući statistiku rađanja u Briselu, da glavni grad Belgije "više nije belgijski".

Nova Strategija nacionalne bezbjednosti SAD, objavljena početkom decembra, definiše migracionu politiku EU i niz drugih akcija bloka kao regionalni problem.

Američki predsjednik Donald Tramp više puta je kritikovao Evropu zbog njenog odnosa prema migrantima.

Podijeli:

Tagovi:

Ilon Mask

migranti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Постављен "мигрантски рекорд" у Британији

Svijet

Postavljen "migrantski rekord" u Britaniji

6 d

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Sirijac u Hrvatskoj ilegalno prevozio migrante, pa uhapšen

6 d

0
Више од 570 миграната спасено у Грчкој: Чамац позвао у помоћ обалску стражу

Svijet

Više od 570 migranata spaseno u Grčkoj: Čamac pozvao u pomoć obalsku stražu

1 sedm

0
Пакистанац ухапшен због сумње да је кријумчарио мигранте

Hronika

Pakistanac uhapšen zbog sumnje da je krijumčario migrante

1 sedm

0

Više iz rubrike

Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Svijet

Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

6 h

0
Састанак на Флориди - Трамп и Зеленски о мировном плану

Svijet

Sastanak na Floridi - Tramp i Zelenski o mirovnom planu

7 h

0
Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

Svijet

Srušio se avion u more nedaleko od plaže Kopakabana: Snimak haosa u Riju, ima mrtvih

18 h

0
Екстремни временски услови угрожавају засаде какаоа, рогач као алтернатива

Svijet

Ekstremni vremenski uslovi ugrožavaju zasade kakaoa, rogač kao alternativa

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

09

Demantovane važne vijesti o Mitroviću

16

05

Većina videa na "jutjubu" napravljena vještačkom inteligencijom

16

01

Kako smanjiti nadimanje: 7 savjeta ljekara

15

57

Potpuni haos u Siriji: Vlasti otvorile vatru na demonstrante, najmanje dvoje mrtvih

15

46

Užas kod Vrbasa: Muškarca vezali, mučili i zvjerski usmrtili

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner