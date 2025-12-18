Pakistanac uhapšen zbog sumnje da je krijumčario migrante

Izvor:
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ uhapsili su na području Bihaća državljanina Pakistana osumnjičenog za krijumčarenje migranata.
Pakistanac je uhapšen tokom akcije u kojoj su izvršeni pretresi stana, pomoćnih objekata i pokretnih stvari, a nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, biće predat Službi za poslove sa strancima.
Tokom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja zbog krijumčarenja migranata, saopšteno je iz Sipe.
Sipa je akciju "Vega dva" sprovela juče, po usmenoj naredbi Suda BiH, pod nadzorom Tužilaštva BiH i u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i službenicima Službe za poslove sa strancima.
