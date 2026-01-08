Logo
Goca Tržan se rasplakala pred kamerama kada je ugledala jednu fotografiju

08.01.2026

19:42

Гоца Тржан се расплакала пред камерама када је угледала једну фотографију

Goca Tržan, poznata po tome što otvoreno pokazuje emocije, rasplakala se pred kamerama kada je ugledala fotografije sa pokojnim kolegom Tošetom Proeskim.

- Odakle vam ovo?? Ova fotografija je sa Sunčanih skala, kada se on zapravo prvi put pojavio… Odakle ti ovo, zašto ja ovo nemam? Želim da imam ovu fotografiju. Bože, ovo je trenutak kada sam ga prvi put vidjela na Sunčanim skalama i sjećam se da sam pomislila ‘Bože, balada u makedonskom ritmu’ i tada smo se dogovorili da snimimo duet - rekla je Goca Tržan, ne vjerujući šta vidi.

Pjevačica je, sa knedlom u grlu i suzama u očima, priznala da nije ni znala da ove fotografije postoje, a zabilježio ih je Grandov fotograf Zoran Kuzmanović Munja.

- Ovdje ima i fotografija sa njegove promocije u Beogradu, sjećam se da smo bili u Interkontinentalu - rekla je Tržan kroz suze.

Na pitanje o njihovim druženjima, na njenom licu ipak se pojavio osmijeh.

- On je bio radoznali, ambiciozni i zaljubljivi dječak koji je sve htio da vidi, sve htio da proba, svaku djevojku je htio da ima, osim mene (smijeh). Bio je flertuša u najboljem smislu te riječi. Bio je pun energije i pjevao je kao sam Bog - ispričala je Goca u razgovoru za Grand.

Govoreći o tome koliko je Toše bio uspješan kod djevojaka, dodala je:

- Eee, da se ne lažemo, i nije baš uvijek, ali bio je mlad i pomalo nezreo. Djevojke njegovih godina su padale na njega, dok su one malo ozbiljnije bile u fazonu "čekam da malo porasteš" - rekla je Tržan.

Goca Tržan

Toše Proeski

estrada

