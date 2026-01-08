Logo
Duža zadržavanja na jednom graničnom prelazu

Izvor:

ATV

08.01.2026

19:07

Komentari:

0
Гужва на граничном прелазу Градина
Foto: AMS RS

Frekvencija vozila pojačana je na graničnom prelazu Donja Gradina na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, dok na ostalim prelazima zdržavanja nisu duža od pola sata, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

владо глигорић

Banja Luka

Gligorić: Pomogli smo uređenje prostora gdje će se održati svečani defile

U Republici Srpskoj na kolovozima mjestimično ima snijega i poledice.

Iz AMS-a su upozorili na opasnost od oborenih stabala, a posebno skreću pažnju na sve dionice u višim, planinskim predjelima i preko prevoja gdje je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca.

Komentari (0)
