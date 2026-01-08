Duža zadržavanja na jednom graničnom prelazu

Izvor:
Frekvencija vozila pojačana je na graničnom prelazu Donja Gradina na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, dok na ostalim prelazima zdržavanja nisu duža od pola sata, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.
U Republici Srpskoj na kolovozima mjestimično ima snijega i poledice.
Iz AMS-a su upozorili na opasnost od oborenih stabala, a posebno skreću pažnju na sve dionice u višim, planinskim predjelima i preko prevoja gdje je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca.
