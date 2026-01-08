Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno uz kišu, susnježicu i snijeg, ali i veoma hladno vrijeme, uz raspon temperature od minimalnih minus 20 do maksimalnih oko šest stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti vedro i vrlo hladno uz jak mraz, a tokom jutra i prije podne na jugu i zapadu očekuje se postepeno naoblačenje, uz padavine i jačanje južnog vjetra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Hronika GP BiH: Neistinita informacija o napadima na granice

Oblačnost sa padavinama će se tokom dana širiti dalje ka sjeveru i istoku, doći će i do porasta temperature vazduha - na jugu će padati kiša, a u ostalim predjelima će se miješati kiša koja se ledi pri tlu, susnježica i snijeg.

Duvaće slab do umjeren, povremeno jak južni vjetar, a na krajnjem sjeveru slab i promjenljiv.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus 16 do minus 10, na jugu do minus četiri stepena, u višim predjelima i ponegdje na sjeveroistoku još hladnije i do minus 20 stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha biće od minus dva na krajnjem sjeveru i u višim predjelima do šest stepeni Celzijusovih, ponegdje na jugu i zapadu i nekoliko stepeni toplije.

Hronika Zatražena obdukcija tijela Cvijana Simića

U Republici Srpskoj i FBiH danas, prije podne bilo je promjenljivo vrijeme, uz postepeno razvedravanje sa zapada, dok je snijeg padao na istoku, sjeveroistoku i u centralnom dijelu, saopšteno je iz Federalnoh hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Sokolac minus sedam, Mrakovica i Čemerno minus šest, Kneževo minus pet, Novi Grad i Han Pijesak minus četiri, Gacko, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Sarajevo minsu tri, Bijeljina, Prijedor, Rudo, Bihać i Tuzla minus dva, Doboj, Zvornik i Foča minus jedan, Višegrad nula, Bugojno i Drvar jedan, Banjaluka i Bileća dva, Mostar četiri, te Trebinje pet stepeni Celzijusovih.