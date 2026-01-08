Pojačana frekvencija vozila na više graničnih prelaza na izlazu iz BiH

Izvor:
ATV
08.01.2026
12:04
Komentari:0
Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Novi Grad, Kostajnica, Velika Kladuša i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prečlazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
Region
Upozorenje zbog ledene kiše: Temperatura do minus 14
Iz AMS podsjećaju da je zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
2 h1
Banja Luka
2 h0
Republika Srpska
2 h6
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu