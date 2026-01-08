Pojačana frekvencija vozila na više graničnih prelaza na izlazu iz BiH

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Novi Grad, Kostajnica, Velika Kladuša i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prečlazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Region Upozorenje zbog ledene kiše: Temperatura do minus 14

Iz AMS podsjećaju da je zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.