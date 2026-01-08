Stevandić: Srpska ostaje nepokorena i čuva ustavne kapacitete

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je u Banjaluci da je Srpska i u 34. godini postojanja nepokorena i predana očuvanju dostojanstva, kao i njenih ustavnih i pravnih kapaciteta.

Stevandić je kazao da je Republika Srpska stvorena u nemogućim geopolitičkim uslovima, ali da su oni koji su je satanizovali i bombardovali na kraju potpisali njeno stvaranje u Dejtonu.

"Srpska je bila izolovana iz Srbije, u vrijeme slabe Rusije, nepostojanja nikakvog drugog faktora sem novog svjetskog poretka koji je bio najžešći, ali smo u najtežim danima izdržali i došli do toga da i oni koji su nas satanizovali i bombardovali potpišu njeno stvaranje u Dejtonu", istakao je Stevandić.

On je rekao da od tada do danas isti ti pokušavaju Srpsku da pokore.

"Republika Srpska je i u 34. godini postojanja nepokorena. Nepokoren je i Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva BiH, Vlada i premijer i prijateljstvo sa Srbijom. Sve ono što su pokušavali da ugroze ostalo je nepokoreno", naglasio je Stevandić.

On je naglasio da ništa nije usmjereno protiv drugih naroda, već isključivo u očuvanje dostojanstva Republike Srpske, njenih ustavnih i pravnih kapaciteta.

"Nastavićemo da se borimo i budemo nepokoreni po svaku cijenu i neće nas ništa uplašiti ni zastrašiti", istakao je Stevandić.