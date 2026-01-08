Stevandić: Srpska ostaje nepokorena i čuva ustavne kapacitete

Izvor:
SRNA
08.01.2026
11:50
Komentari:1
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je u Banjaluci da je Srpska i u 34. godini postojanja nepokorena i predana očuvanju dostojanstva, kao i njenih ustavnih i pravnih kapaciteta.
Stevandić je kazao da je Republika Srpska stvorena u nemogućim geopolitičkim uslovima, ali da su oni koji su je satanizovali i bombardovali na kraju potpisali njeno stvaranje u Dejtonu.
"Srpska je bila izolovana iz Srbije, u vrijeme slabe Rusije, nepostojanja nikakvog drugog faktora sem novog svjetskog poretka koji je bio najžešći, ali smo u najtežim danima izdržali i došli do toga da i oni koji su nas satanizovali i bombardovali potpišu njeno stvaranje u Dejtonu", istakao je Stevandić.
On je rekao da od tada do danas isti ti pokušavaju Srpsku da pokore.
Republika Srpska
Minić: Odavanje počasti onima koji su živote upisali u temelje Srpske
"Republika Srpska je i u 34. godini postojanja nepokorena. Nepokoren je i Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva BiH, Vlada i premijer i prijateljstvo sa Srbijom. Sve ono što su pokušavali da ugroze ostalo je nepokoreno", naglasio je Stevandić.
On je naglasio da ništa nije usmjereno protiv drugih naroda, već isključivo u očuvanje dostojanstva Republike Srpske, njenih ustavnih i pravnih kapaciteta.
"Nastavićemo da se borimo i budemo nepokoreni po svaku cijenu i neće nas ništa uplašiti ni zastrašiti", istakao je Stevandić.
