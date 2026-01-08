Logo
Large banner

Vazduh u Banjaluci opasan po zdravlje

Izvor:

SRNA

08.01.2026

10:57

Komentari:

0
Бањалука, загађење ваздуха
Foto: ATV

Vazduh u Banjaluci je nezdrav, zbog čega je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod srčanih bolesnika i astmatičara, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Prema mjerenju u 10.00 časova indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci bio je 186.

U Sarajevu, Tuzli, Tešnju, Zenici, Ilijašu, Vogošći, Lukavcu, Hadžićima, Visokom, Mostaru, Livnu, Bihaću, Kaknju, Travniku i Maglaju vazduh je umjereno zagađen.

гробље Свети Пантелија

Republika Srpska

Obilježavanje Dana Republike: Položeni vijenci na groblju Sveti Pantelija

Neke zagađujuće materije mogu da uzrokuju zdravstvene probleme licima koje su veoma osjetljiva na zagađenje vazduha i zbog toga bi trebalo da izbjegavaju boravak napolju.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

Podijeli:

Tagovi:

zagađenje vazduha

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обиљежавање Дана Републике: Положени вијенци на гробљу Свети Пантелија

Republika Srpska

Obilježavanje Dana Republike: Položeni vijenci na groblju Sveti Pantelija

2 h

0
Тешка несрећа код Бијељине: Више повријеђених

Hronika

Teška nesreća kod Bijeljine: Više povrijeđenih

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Amerika će sniziti cijene nafte

3 h

0
Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака

Zanimljivosti

Potpuna finansijska nezavisnost čeka ova 4 znaka

4 h

0

Više iz rubrike

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

Banja Luka

Nestanak struje napravio probleme: Više banjalučkih naselja danas bez vode

5 h

0
Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

Banja Luka

Obustava saobraćaja u ovim banjalučkim ulicama

6 h

0
Божић свечано дочекан и прослављен у Бањалуци

Banja Luka

Božić svečano dočekan i proslavljen u Banjaluci

18 h

0
Бројни Бањалучани дочекали Божић без струје

Banja Luka

Brojni Banjalučani dočekali Božić bez struje

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

GP BiH: Neistinita informacija o napadima na granice

13

42

Zatražena obdukcija tijela Cvijana Simića

13

35

Trninić: Situacija puno bolja nego prethodnih dana

13

30

Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

13

21

Huson za ATV: Kristijan Šmit je produžena ruka Njemačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner