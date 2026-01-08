Tramp: Amerika će sniziti cijene nafte

SAD namjeravaju da koriste naftu Venecuele, ali će da snize cijene i daju novac Karakasu, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Obnovićemo je na veoma profitabilan način. Koristićemo i uzimaćemo naftu", rekao je Tramp za list "Njujork tajms".

On je priznao da će biti potrebne godine da se obnovi naftni sektor Venecuele.

Tramp nije precizirao vremenski okvir koliko dugo će SAD zadržati kontrolu nad Venecuelom, ali je rekao da će to trajati "mnogo duže" od godinu dana.

On je naveo da želi da posjeti Venecuelu u budućnosti.

"Mislim da će u nekom trenutku biti bezbjedno", napomenuo je Tramp.

Zanimljivosti Potpuna finansijska nezavisnost čeka ova 4 znaka

On je istakao da privremene vlasti Venecuele daju SAD sve što Vašington "smatra neophodnim".

"Daju nam sve što mi smatramo neophodnim. Ne zaboravite, oni su nam oduzeli naftu prije mnogo godina", podsjetio je Tramp.

Tramp je odbio je da kaže šta bi ga podstaklo da pošalje trupe u Venecuelu, ali je rekao da Vašington ima veoma dobre odnose sa njenim sadašnjim vlastima.

"Ne mogu vam to reći. Međutim, oni se prema nama odnose sa velikim poštovanjem. Kao što znate, veoma dobro se slažemo sa trenutnim vlastima u toj zemlji", istakao je Tramp.