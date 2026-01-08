Logo
Bračni par Jozić pronađen mrtav na Arubi

Izvor:

Agencije

08.01.2026

07:16

Komentari:

0
Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби
Foto: Printskrin/Jutjub

Policija na Arubi pokrenula je istragu nakon što je prije tri dana ispred hotela St. Regis pronađeno tijelo B. Jozića, državljanina Amerike, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Kada su pretražili njegovu sobu, policija je naišla na šokantan prizor, jer je i njegova supruga bila mrtva.

Prema izvještaju iz Arube, slučaj se istražuje kao ubistvo–samoubistvo. Policija je identifikovala žrtve kao B. Jozić i C. Jozić, stanovnike SAD koji su turistički boravili na Arubi.

Prema prvim izvještajima, B. Jozić je skočio je sa balkona visokog hotela i poginuo. Supruga je vjerovatno ubijena prije, ali se još ne može sa sigurnošću utvrditi da je suprug ubica.

Policijska uprava Arube saopštila je da je reagovala na prijavu da je muškarac pao sa balkona hotela St. Regis u Nordu.

ilu-kisa-vjetar-150925

Društvo

Sibirska zima stiže: Pripremite se za ekstremne hladnoće

Nakon što su izašli na lice mjesta, utvrđeno je da muškarac ne pokazuje znakove života, nakon čega je proglašen mrtvim. Istragom je zaključeno da je skočio sa posljednjeg sprata hotela.

Nakon pronalaska tijela žene, policija je je ovaj tragični događaj opisala kao „žalostan i neuobičajen slučaj.“

U naknadnom saopštenju, policija je navela da je B. Jozić (45), porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dok je njegova supruga C. Jozić (52), porijeklom sa Filipina.

Američki magazin People navodi da je riječ o bračnom paru koji je držao teretanu u Ilinoisu. Njih dvoje su imali i zajednički profil na Fejsbuku, gd‌je su proteklih dana objavili nekoliko fotografija sa Arube. Navodno su Arubu posjetili turistički, kako bi proslavili novogodišnje praznike.

Mediji prenose da se istraga nastavlja.

