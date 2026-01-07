Logo
U Njemačkoj najveća nezaposlenost u posljednjih 12 godina

SRNA

07.01.2026

17:26

У Њемачкој највећа незапосленост у посљедњих 12 година
Foto: Pixabay

Njemačka je 2025. imala najveći broj nezaposlenih u prethodnih 12 godina, a i 2026. će biti izazovna za najveću evropsku ekonomiju, saopštila je Služba za zapošljavanje.

Prosječan broj nezaposlenih u 2025. godini porastao je za 161.000 na ukupno 2,948 miliona, što je najveći godišnji broj od 2013. godine, precizirano je u saopštenju.

Iako je najniža tačka vjerovatno dostignuta, blago olakšanje ne očekuje se prije sredine godine, rekla je šef Službe za zapošljavanje Andrea Nales.

Ona je dodala da umjereni oporavak, podržan vladinim fiskalnim paketima i oporavkom u građevinarstvu, neće biti dovoljan za značajan pad nezaposlenosti.

Дрина

Gradovi i opštine

Uskoro struja u ovim zvorničkim naseljima, vodostaj Drine u opadanju

Njemačka je prošlu godinu završila sa 2,9 miliona ljudi bez posla, što je blizu granice od tri miliona, koja je u avgustu bila premašena prvi put u prethodnih 10 godina, prenosi Srna.

Njemačka

nezaposlenost

