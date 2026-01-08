Mladi obućar iz Laktaša ostvario san: Pokrenuo dvije linije patika

Izvor:
Sa 27 godina Stefan Đukić, rodom Romanijac, a sada Laktašanin, završio je Tenološki fakultet, odsjek dizajn, osnovao porodicu i pokrenuo svoju liniju sportskih i planinarskih patika Choice.
Najvažnije je u životu imati izbor i biti istrajan u svojim odlukama.
U maloj sobi stare porodične kuće koju je sam preuredio u radionicu, Stefan Đukić ostvaruje svoj san - pravi obuću.
Sa samo 27 godina ima svoju marku obuće jer je to bio njegov izbor još od diplomskog rada na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci.
Stefan nije gubio vrijeme niti je htio da zapostavi ono za šta se školovao i uložio godine truda.
Ništa ne pada s neba već treba biti uporan i istrajan, a da je teško - teško je priznaje i Stefan.
A izazovno je i naše tržište koje je surovo, preplavljeno jeftinom robom i upitnim kvalitetom, zato se i odlučio da za početak izbor bude svakodnevna i obuća za šetnje, piše RTRS.
Kompletan proizvod je njegovih ruku djelo, za sve ima sertifikat, registrovanu i zaštićenu modnu marku.
Za sada se Stefan uzda samo u svoje ruke i zna da će uvijek sve da uradi onako kako treba, jer ovo je tek početak.
A, kako kaže, kada ga prvo prihvate kod nas, lako će onda dalje.
