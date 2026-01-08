Logo
Large banner

U Bijeljini spektakularna bakljada i vatromet u čast Republike Srpske

Izvor:

ATV

08.01.2026

19:13

Komentari:

0
У Бијељини спектакуларна бакљада и ватромет у част Републике Српске
Foto: ATV

Omladina bijeljinskog naselja Bogdanovića plac večeras je povodom Dana Republike Srpske, 9. januara, organizovala tradicionalni vatromet, bakljadu i prigodni performans.

"Omladina na Bogdanovića placu tradicionalno u svom naselju obilježava rođendan Republike Srpske kao jedan od najvažnijih dana za narod sa ove strane Drine", poručili su mladi.

Свечана академија

Republika Srpska

Svečana akademija povodom Dana Republike; Za opstanak ključni jedinstvo i sloga

Republika Srpska je nastala 9. januara 1992. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Bijeljina

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Укинута ванредна ситуација: Стабилизовани водостаји ријека на подручју Фоче

Gradovi i opštine

Ukinuta vanredna situacija: Stabilizovani vodostaji rijeka na području Foče

1 h

0
Зворник ће формирати комисију за процјену штете од поплава

Gradovi i opštine

Zvornik će formirati komisiju za procjenu štete od poplava

4 h

0
Сви путни правци у Херцеговини проходни, службе на терену

Gradovi i opštine

Svi putni pravci u Hercegovini prohodni, službe na terenu

7 h

0
Вода ријека

Gradovi i opštine

Ukinuto vanredno stanje u Foči

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

20

40

Stevandić: Srpska jača svakog dana

20

30

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

20

23

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

20

15

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner