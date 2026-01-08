U Bijeljini spektakularna bakljada i vatromet u čast Republike Srpske

"Omladina na Bogdanovića placu tradicionalno u svom naselju obilježava rođendan Republike Srpske kao jedan od najvažnijih dana za narod sa ove strane Drine", poručili su mladi.

Republika Srpska Svečana akademija povodom Dana Republike; Za opstanak ključni jedinstvo i sloga

Republika Srpska je nastala 9. januara 1992. godine.