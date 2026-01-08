U Bijeljini spektakularna bakljada i vatromet u čast Republike Srpske

Izvor:
ATV
08.01.2026
19:13
Komentari:0
Omladina bijeljinskog naselja Bogdanovića plac večeras je povodom Dana Republike Srpske, 9. januara, organizovala tradicionalni vatromet, bakljadu i prigodni performans.
"Omladina na Bogdanovića placu tradicionalno u svom naselju obilježava rođendan Republike Srpske kao jedan od najvažnijih dana za narod sa ove strane Drine", poručili su mladi.
Republika Srpska
Svečana akademija povodom Dana Republike; Za opstanak ključni jedinstvo i sloga
Republika Srpska je nastala 9. januara 1992. godine.
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Gradovi i opštine
8 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu