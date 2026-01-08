Logo
Ukinuta vanredna situacija: Stabilizovani vodostaji rijeka na području Foče

08.01.2026

19:06

Укинута ванредна ситуација: Стабилизовани водостаји ријека на подручју Фоче
Foto: Vikipedija

Vodostaji rijeka na području Foče su se stabilizovali i više ne prijeti opasnost od poplava, zbog čega je lokalna uprava danas ukinula vanrednu situaciju u ovoj opštini. Ipak, posljedice obilnih padavina i dalje su vidljive, a veći broj mjesta i sela još uvijek je bez električne energije.

Na poziv ODS "Elektro Pale", u pomoć je pritekla ODS „Elektro-Hercegovina“, koja je u Foču uputila dvije terenske ekipe, jednu iz Gacka i jednu iz Trebinja. Radnici su angažovani na sanaciji kvarova na elektromreži i rade u izuzetno otežanim uslovima, kako bi se što prije uspostavilo uredno snabdijevanje električnom energijom.

"Radimo u punom kapacitetu i ekipe će danas biti cijeli dan na terenu. Sutra ćemo uputiti još dvije nove ekipe koje će pomoći u rješavanju problema, s ciljem da se napajanje električnom energijom što prije vrati svim potrošačima. Zahvaljujem se radnicima koji su bez oklijevanja prihvatili poziv i pokazali solidarnost, kako bi pomogli građanima Foče u ovim vanrednim okolnostima" – izjavio je Milutin Mastilović, izvršni direktor za terenske operacije ODS "Elektro-Hercegovina".

Iz Elektro-Hercegovine poručuju da će i u narednom periodu pratiti stanje na terenu i ostati na raspolaganju, ukoliko bude potrebe za dodatnom pomoći.

