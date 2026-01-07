Božana i Božica - blizankinje iz Teslića rođene na Božić

Prije devet godina, na Božić, dvije djevojčice iz Teslića su stigle na svijet. I tako su, same sebi, dale i imena. Božana i Božica.

A na svoj imendan, Božić, bliznakinje su poranile. Još nije ni svanulo, a djevojčice su sa porodicom već stigle u manastir Časnoga Krsta na Krstovoj Gori. Pješačile su, ali nije im teško. I ovo božićno jutro započinju uz liturgiju. Danas pune devet godina.

"Dođem sa mamom, tatom, sestrom i bratom u crkvu. I onda idemo kući, doručkujemo i idemo se sankati", rekla je Božana Marjanović iz Teslića.

"Izgleda super, idemo sa tatom i mamom negdje na sankanje i onda se vratimo kući. Mi smo treći razred.Naš brat je četvrti razred, a napuniće 10 godina", rekla je Božica Marjanović iz Teslića..

Danas su radosne i zdrave djevojčice, a 2017. godine bile su dvije male mrvice. Rođene su u 28 nedjelji trudnoće. Božana je imala 920, a Božica svega 720 grama na rođenju.

"Oporavak je bio dug, ali evo uspjeli smo u tome. Zahvalni smo Bogu i današnjem danu, baš smo srećni i ponosni roditelji što su izabrale današnji datum i da se rode na poseban dan. Djevojčice su sebi dale i imena, danas je njihov imendan? Tako je, nismo uopšte razmišljali. One su rođene na Božić i same sebi izabrale ime", rekla je Mirela Marjanović, majka bliznakinja.

Djevojčice imaju i starijeg brata Luku. On ih štiti, čuva i voli najviše na svijetu.

"Volim ih puno uvijek proslavljamo rođendan zajedno. I meni uvijek kupe parfem što ja volim. A i ja njih počastim, one sad više vole kinder jaja", rekao je Luka Marjanović, brat bliznakinja Božice i Božane .

Djeca odrastaju u blizini manastira Časnog Krsta. Ovo je i prvi Božić koji svetinja u Tesliću dočekuje kao manastir.

"Sva su djeca božiji blagoslovi, a evo imamo i Božicu i Božanu, koje su rođene baš na Božić i kojima je danas imendan, bliznakinje, ponosna sam što su ovdje ta djeca skup ove svetinje, ove Krstove Gore", rekla je Serafima, monahinja u manastiru Časnog Krsta na Krstovoj Gori.

I upravo je to ono što sve posebno raduje. Na Krstovoj Gori, svetom mjestu iznad Teslića, okupljaju se djeca i porodice. Ovdje se, u tišini svetinje, njeguju vjera, ljubav i nada, a one istinske vrijednosti čuvaju kao najveće blago.

Sa Krstove Gore narod i ovog božićnog jutra ima jasnu želju – dobro zdravlje, mir, ljubav i samo neka nam se rađaju djeca – kako na Božić, tako i svakog dana u godini. I da nas do sljedećeg Božića u Srpskoj bude još više.