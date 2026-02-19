Orban: Fides je u vođstvu, ali mora još da se radi

Fides bi osvojio 65-70 od 106 parlamentarnih izbornih jedinica ako bi izbori bili održani sada, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban na skupu stranačkih aktivista u Šimegu u utorak.

Govoreći zajedno sa lokalnim poslanikom Tiborom Naračičem, rekao je: „Ne možete pobijediti ropstvom ili kukavičlukom, potrebna vam je hrabrost i mnogo rada“, dodajući da moraju biti aktivni i u digitalnom prostoru.

„Niko ne bi trebalo da se kladi na našu pobjedu u Budimpešti, ali u manjim mjestima je većina ljudi uz nas. Možemo pobijediti sa većom razlikom nego što bismo sada, ali još uvek imamo mnogo posla", rekao je on.

Orban je rekao da, na osnovu anketa sprovedenih krajem januara, Fides ima 9% prednosti u popularnosti u odnosu na stranku Tisa.