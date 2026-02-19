Logo
Tramp: Mislio sam da će rješavanje ukrajinske krize biti lakše, imam dobar odnos sa Putinom

Izvor:

Sputnik Srbija

19.02.2026

17:25

Трамп: Мислио сам да ће рјешавање украјинске кризе бити лакше, имам добар однос са Путином
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ima veoma dobre odnose sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Tramp se tokom svog govora na prvom samitu Savjeta mira u Vašingtonu požalio da je potcijenio složenost rješavanja krize u Ukrajini.

- Mislio sam da će biti lako, jer imam veoma dobar odnos sa predsjednikom Putinom - rekao je američki lider.

Takođe je istakao da ima dobre odnose i sa kineskim liderom Si Đinpingom i podsjetio na svoju posjetu Kini u aprilu.

Tramp je takođe rekao da je izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof odličan pregovarač.

- Stiv je odličan pregovarač... Svi ga vole. Ukrajina ga voli. Evropa ga voli. Rusija ga voli - rekao je Tramp.

Američki predsjednik dodao je da očekuje da će i Rusija i Kina učestvovati u procesu stabilizacije situacije u Pojasu Gaze prema planu koji je predložio Vašington.

- Znam da Kina namjerava da učestvuje. I mislim da će i Rusija učestvovati. Mislim da hoće - istakao je Tramp.

On, međutim, nije naveo nikakve detalje.

Osim toga, objavio je da Sjedinjene Američke Države "namjeravaju da doprinesu sa 10 milijardi dolara" na rad Savjeta mira.

Američki lider dodao je i da je grupa zemalja dala više od sedam milijardi dolara za obnovu Pojasa Gaze.

- Ovaj region više nije žarište radikalizma i terora. Da bismo okončali sa ovim što danas imamo, sa zadovoljstvom objavljujem da su Kazahstan, Azerbejdžan, UAE, Maroko, Bahrein, Katar, Saudijska Arabija, Uzbekistan i Kuvajt doprinijeli paketu pomoći sa više od sedam milijardi dolara - rekao je Tramp.

Prva sjednica Savjeta mira održava se u četvrtak u Vašingtonu i posvećena je obnovi i humanitarnoj pomoći Pojasu Gaze, kao i obezbjeđivanju mira i stabilnosti u regionu. Na samitu su prisutni predstavnici 20 zemalja. Rusija nije zastupljena na događaju, jer se njen stav o tom pitanju još uvijek formira.

Predstavnici 19 zemalja potpisali su 22. januara Povelju Savjeta mira, formiranog u okviru mirovnog rješenja u Pojasu Gaze, na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u ​​Davosu.

