Logo
Large banner

Tramp predsjedava prvom sjednicom Odbora za mir u Gazi

Izvor:

Tanjug

19.02.2026

07:14

Komentari:

0
Трамп предсједава првом сједницом Одбора за мир у Гази
Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump predsjedavaće danas prvom sastanku Odbora za mir koji će biti posvećen Gazi, prenio je Rojters.

Sastanak će biti održan u zgradi Instituta za mir Donalda Dž. Trampa, a očekuje se prisustvo delegacija iz 47 zemalja i Evropske unije.

Струја

Banja Luka

Bez struje danas ostaju ove ulice

Među učesnicima je i Izrael, dok palestinski predstavnici nisu pozvani.

Tramp bi trebalo da objavi da je za fond za obnovu Gaze prikupljeno pet milijardi dolara, uključujući po 1,2 milijarde dolara od Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt.

Očekuje se da će za potpunu obnovu biti potrebno još više milijardi.

Visoki američki zvaničnici navode da nekoliko zemalja planira slanje hiljada vojnika u međunarodne stabilizacione snage, ali da razoružanje Hamasa ostaje ključna prepreka.

-исус-христ-распеће-црква-05092025

Društvo

Danas slavimo Svetog Fotija, izgovorite ove riječi

Na skupu se očekuju obraćanja državnog sekretara SAD-a Marka Rubija, specijalnih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, kao i ambasadora SAD pri UN Majka Volca i specijalnog predstavnika za Gazu Nikolaja Mladenova.

Među glavnim izazovima ostaju uspostavljanje bezbjednosti, obuka lokalnih snaga, pregovori sa Hamasom uz posredovanje zemalja poput Katara i Turske, kao i povećanje i distribucija humanitarne pomoći, koju zvaničnici opisuju kao nedovoljnu.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Odbor za mir

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Беба дијете

Banja Luka

Za bebu rođenu na Dan Banjaluke 1.000 KM

3 h

0
Америчка војска

Svijet

SAD povlače sve vojnike iz Sirije

3 h

0
bodø/glimt – inter bodo glimt pobijedio inter

Fudbal

Kakva senzacija Bodo Glimta! Pao je i Inter u Norveškoj

11 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Raspada se dejtonska BiH, ne može opstati nešto što nema legitimitet sva tri naroda

11 h

0

Više iz rubrike

Америчка војска

Svijet

SAD povlače sve vojnike iz Sirije

3 h

0
Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

Svijet

Bijela kuća o prozivkama Zelenskog: "Nepravedno"

11 h

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо

Svijet

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

12 h

1
УСС Абрахам Линколн носач авиона

Svijet

Stiglo uputstvo: Spremite se za rat

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

10

14

Završena drama u auto servisu: Vlasnik riješen da odbrani svoj plac na koji je stavljena hipoteka

10

09

Više nije bolje: Koliko novca treba imati na tekućem računu

10

06

Irfan Karić predat Tužilaštvu: Pored droge pronađena mu i municija

10

01

Gorio pogon peleta u Novom Gradu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner