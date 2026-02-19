Tramp predsjedava prvom sjednicom Odbora za mir u Gazi

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump predsjedavaće danas prvom sastanku Odbora za mir koji će biti posvećen Gazi, prenio je Rojters.

Sastanak će biti održan u zgradi Instituta za mir Donalda Dž. Trampa, a očekuje se prisustvo delegacija iz 47 zemalja i Evropske unije.

Među učesnicima je i Izrael, dok palestinski predstavnici nisu pozvani.

Tramp bi trebalo da objavi da je za fond za obnovu Gaze prikupljeno pet milijardi dolara, uključujući po 1,2 milijarde dolara od Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt.

Očekuje se da će za potpunu obnovu biti potrebno još više milijardi.

Visoki američki zvaničnici navode da nekoliko zemalja planira slanje hiljada vojnika u međunarodne stabilizacione snage, ali da razoružanje Hamasa ostaje ključna prepreka.

Na skupu se očekuju obraćanja državnog sekretara SAD-a Marka Rubija, specijalnih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, kao i ambasadora SAD pri UN Majka Volca i specijalnog predstavnika za Gazu Nikolaja Mladenova.

Među glavnim izazovima ostaju uspostavljanje bezbjednosti, obuka lokalnih snaga, pregovori sa Hamasom uz posredovanje zemalja poput Katara i Turske, kao i povećanje i distribucija humanitarne pomoći, koju zvaničnici opisuju kao nedovoljnu.