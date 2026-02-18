Logo
Karan: Raspada se dejtonska BiH, ne može opstati nešto što nema legitimitet sva tri naroda

RTRS

18.02.2026

22:46

0
Синиша Каран
Foto: ATV

Znam da se raspada dejtonska BiH. Ne može opstati nešto što nema legitimitet sva tri naroda, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

- Bolje bi bilo da smo napravili zajednički samo jedan korak i on bi dobio legitimitet. Kako može opstati zemlja, ako pola zemlje kaže da nešto nije legitimno. Visoki predstavnici su donijeli 913 odluka koje su mijenjale Ustav BiH, a uglavnom su bile uperene protiv Republike Srpske i vodile su na unitarizaciju države - rekao je Karan za RTRS.

Karan ističe da lično smatra da BiH neće opstati.

- Da li je moguće da BiH ima perspektivu, ako njena tri naroda nemaju isti stav - zapitao se Karan.

Karan je ponovio stav da je je crvena linija Dejtonska Republika Srpska.- Mnogo puta se prešla ta linija, a sada smo došli do zadnje koja se zove imovina. Pitanje imovine je riješeno u Dejtonu, i to više nije na stolu.

Kaže da je imao veoma konstruktivan razgovor sa otpravnikom poslova ambasade SAD-a Džonom Ginkelom.

- Ginkelove osnovne poruke su bile da američke kompanije žele da investiraju u Republici Srpskoj. Onda to govori o stabilnosti Srpske. Prvi i ključni uslov je politička stabilnost, a mi smo to uspjeli. Prepoznati smo kao stabilan faktor. Republika Srpska je 30 godina bila na stolu, a sada smo prvi put za stolom, kao ravnopravan partner - poručio je Karan.

Siniša Karan

