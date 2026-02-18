Karan: Raspada se dejtonska BiH, ne može opstati nešto što nema legitimitet sva tri naroda

Znam da se raspada dejtonska BiH. Ne može opstati nešto što nema legitimitet sva tri naroda, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

- Bolje bi bilo da smo napravili zajednički samo jedan korak i on bi dobio legitimitet. Kako može opstati zemlja, ako pola zemlje kaže da nešto nije legitimno. Visoki predstavnici su donijeli 913 odluka koje su mijenjale Ustav BiH, a uglavnom su bile uperene protiv Republike Srpske i vodile su na unitarizaciju države - rekao je Karan za RTRS.

Karan ističe da lično smatra da BiH neće opstati.

- Da li je moguće da BiH ima perspektivu, ako njena tri naroda nemaju isti stav - zapitao se Karan.

Karan je ponovio stav da je je crvena linija Dejtonska Republika Srpska.- Mnogo puta se prešla ta linija, a sada smo došli do zadnje koja se zove imovina. Pitanje imovine je riješeno u Dejtonu, i to više nije na stolu.

Kaže da je imao veoma konstruktivan razgovor sa otpravnikom poslova ambasade SAD-a Džonom Ginkelom.

- Ginkelove osnovne poruke su bile da američke kompanije žele da investiraju u Republici Srpskoj. Onda to govori o stabilnosti Srpske. Prvi i ključni uslov je politička stabilnost, a mi smo to uspjeli. Prepoznati smo kao stabilan faktor. Republika Srpska je 30 godina bila na stolu, a sada smo prvi put za stolom, kao ravnopravan partner - poručio je Karan.