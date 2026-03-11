Bitno: Upis imovine Srpske pravoslavne crkve i fizičkih lica u FBiH

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o upisu imovine Srpske pravoslavne crkve i fizičkih lica u FBiH.

Imovina Srpske pravoslavne crkve u pojedinim slučajevima u zemljišnim knjigama dobija novog vlasnika – državu.

Da li je riječ o administrativnoj proceduri ili tihom prekrajanju vlasništva?

Čija je zemlja, ko odlučuje o vlasništvu i da li je ugrožena imovina Srpske pravoslavne crkve i građana?

Za Bitno govore: Zlatko Knežević, bivši predsjednik i sudija Ustavnog suda BiH i savjetnik ministra pravde Republike Srpske, Dejan Đukanović, pomoćnik direktora za poslove nadzora u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Dragan Jošić, predsjednik Udruženja građana 'Dom', Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Republike Srpske i Sanja Bjelica Šagovnović, novinar i urednik 'Top Portala'.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

