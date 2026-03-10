Bitno: Djeca i tehnologija

Izvor:
ATV
10.03.2026
09:24
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o djeci i tehnologiji.
Kako ekrani utiču na govor, pažnju i učenje?
Za 'Bitno' govore: Jelena Golijanin, logoped, Mirjana Krčmar, pedagog i Vanja Čivčić, majka koja će podijeliti svoja iskustva.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
