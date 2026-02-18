Ginkel nakon dvodnevnih sastanaka u Banjaluci: SAD cijene dosljedan dijalog sa rukovodstvom Srpske

U samo dva dana otpravnik poslova u američkoj ambasadi u BiH Džon Ginkel razgovarao je pojedinačno, sa kompletnim rukovodstvom Republike Srpske. Nezamisliva situacija do prije godinu i više dana kada je SAD ovdje predstavljao Majkl Marfi. U tom periodu Srpska je izdržala političke i finansijske pritiske, presudu predsjedniku i naloge za hapšenjem Milorada Dodika, održala ekonomsku i socijalnu stabilnost.

Kada su u političkom Sarajevu i dijelu međunarodne zajedni pomislili da je slomljena, Srpska je pokrenula snažnu diplomatsku aktivnost čiji je rezultat i dolazak Ginkela u Banjauluku. I šef srpske diplomatije Marko Đurić saglasan da je Republika Srpska postigla impresivne rezultate na međunarodnom planu.

Prvi radni sastanak novoizabranog predsjednika Republike Srpske, nakon svečane zakletve u Narodnoj skupštini, bio je sa otpravnikom poslova američke ambasade u Sarajevu. Srdačan, pun međusobnog uvažavanja. A samo godinu ranije ambasador Majk Marfi je prijetio rukovodstvu Srpske, ponašao se kao kolonijalni upravnik. Džon Ginkel pak čestita izbornu pobjedu Siniši Karanu, najavljujući partnersku saradnju.

"SAD ostaju posvećene konstruktivnoj saradnji sa Republikom Srpskom i partnerima širom BiH s ciljem proširenja zajedničkih prilika, jačanja dugoročne stabilnosti i podsticanja američkih investicija koje će doprinijeti prosperitetnijoj budućnosti obje zemlje", rekao je otpravnik poslova u ambasadi SAD u BiH Džon Ginkel.

Potpuni zaokret u američkoj politici prema srpskom narodu i Republici Srpskoj nije došao slučajno. Već je plod ozbiljne diplomatske aktivnosti zvanične Banjaluke i rane podrške Donaldu Trampu. "Kaubojska" vremena Majkla Marfija su prošlost, era novih srpsko-američkih odnosa je pred nama uvjeren je diplomata Aleksandar Vranješ.

"Do prije nekoliko godina predstavnici američke ambasade dolazili u Banjaluku obično sa nekakvim zahtjevima, prijetnjama, ucjenama, agresivnim pristupom, dakle činjenica da je otpravnik poslova Ginkel došao da razgovara na temu saradnje , potencijalnih ekonomskih projekata je pokazatelj da je došlo do određen promjene njihovog odnosa prema Srpskoj", naveo je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Međunarodno pozicioniranje Srpske jačalo je sa novim sastancima u Tel Avivu, Budimpešti, ranije u Moskvi, nedavno u Vašingtonu, a u Beogradu na sedmičnoj osnovi.

"Što se tiče rezultata koje je rukovodstvo Republike Srpske postiglo u prethodnim mjesecima na međunarodnom planu, ja mislim da su oni zaista impresivni i od značaja za cijeli naš narod. Ono o čemu smo juče razgovarali, jedna iskrena želja da kroz međusobnu saradnju i zalaganje za neke vrijednosti koje mislim da dijelimo, postignemo još bolje rezultate u budućnosti .Ona je zasnovana na postojećem i pravnom i geopolitičkom okviru i rezultat je iskrene i nepokolebljive rješenosti Srbije da bude u svoj narod", rekao je ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić.

- I ministar Đurić je primjetio da su te diplomatske aktivnosti državnog vrha Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom urodile plodom a kada kaže da su na dobrobit cijelom narodu pa sve aktivnosti i Srbije i Srpske su obično na usmjeren ka dobrobit srpskog naroda u cjelini - rekao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Sastanci prvog američkog diplomate u BiH, sa predsjednikom Republike Srpske, Narodne skupštine, premijerom Srpske, ranije sa srpskim članom Predsjedništva potvrđuju koliko su bili besmisleni predsjednički izbori i zaludni pokušaji političkog Sarajeva da ospore legitimitet Vlade Srpske.

(RTRS)

