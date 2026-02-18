Logo
Large banner

Nova jeziva nesreća u BiH: Automobil udario tri pješaka, jedan poginuo, dvoje povrijeđeno

Izvor:

Avaz

18.02.2026

20:24

Komentari:

0
Нова језива несрећа у БиХ: Аутомобил ударио три пјешака, један погинуо, двоје повријеђено
Foto: Printskrin/Jutjub

U stravičnoj nesreći koja se dogodila u Lukavcu jedan pješak smrtno je stradao, saznaje portal „Avaza“.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za „Avaz“, Policijskoj stanici Lukavac je oko 18:15 sati prijavljeno da se dogodila saobraćajna nezgoda na lokalnom putu u mjestu Gnojnica, Grad Lukavac, u kojoj je učestvovalo jedno putničko motorno vozilo i tri pješaka.

- Na mjesto događaja upućeni su SHMP Lukavac i patrola policije PS Lukavac, te je dežurni ljekar ekipe hitne pomoći na mjestu događaja konstatovao smrt pješaka Đ.S. (1960) iz Berkovice, dok su dva povrijeđena pješaka prevezeni u JZU UKC Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći. Uviđajem na mjestu saobraćajne nezgode rukovodiće dežurni tužilac KTTK-a a uviđaj, će izvršiti istražitelji OKP PU Lukavac – potvrđeno je za „Avaz“.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Lukavac

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Делегација ЕУ о концерту Томпсона: За фашизам нема мјеста у демократском друштву

Društvo

Delegacija EU o koncertu Tompsona: Za fašizam nema mjesta u demokratskom društvu

2 h

0
Ко у БиХ живи дуже - жене или мушкарци?

Društvo

Ko u BiH živi duže - žene ili muškarci?

2 h

0
Здравко Мамић поново пресадио косу

Scena

Zdravko Mamić ponovo presadio kosu

2 h

0
Карамбол у пратњи Милојка Спајића! Украјинац ударио у возило, три полицајца тешко повријеђена!

Region

Karambol u pratnji Milojka Spajića! Ukrajinac udario u vozilo, tri policajca teško povrijeđena!

2 h

0

Više iz rubrike

Тешка несрећа у Бањалуци: Повријеђени малољетни мотористи

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci: Povrijeđeni maloljetni motoristi

5 h

0
Аутомобилом покушао ући међу демонстранте: Ево шта је све полиција пронашла код Ирфана Карића

Hronika

Automobilom pokušao ući među demonstrante: Evo šta je sve policija pronašla kod Irfana Karića

6 h

0
Одређен притвор осумњиченом за убиство ММА борца

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo MMA borca

7 h

0
Пали серијски лопови: Упадали у викендице и односили све

Hronika

Pali serijski lopovi: Upadali u vikendice i odnosili sve

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

22

22

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

22

08

Zvezda u polufinalu Kupa

22

07

Dijete palo sa žičare, užas na Jahorini

21

42

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner