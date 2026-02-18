Teška nesreća u Banjaluci: Povrijeđeni maloljetni motoristi

Izvor:
Srpskainfo
18.02.2026
17:20
U saobraćajnoj nesreći koja se u poslijepodnevnim časovima dogodila kod parka Mladen Stojanović povrijeđene su dvije osobe.
U nesreći su učestvovali automobil i motor.
Prema izjavama očevidaca maloljetnici su se vozili na motoru.
-Dobro su prošli obojica kako je moglo biti. Izgleda da su oba maloljetnici– ispričao je očevidac za Srpskainfo.
Prema nezvaničnim informacijama motorista je obilazio kolonu automobila i sudario se sa “renoom”.
U toku je uviđaj koji će utvrditi tačne okolnosti nesreće.
