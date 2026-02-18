Logo
Teška nesreća u Banjaluci: Povrijeđeni maloljetni motoristi

Izvor:

Srpskainfo

18.02.2026

17:20

Komentari:

0
Тешка несрећа у Бањалуци: Повријеђени малољетни мотористи
Foto: screenshot / Srpskainfo

U saobraćajnoj nesreći koja se u poslijepodnevnim časovima dogodila kod parka Mladen Stojanović povrijeđene su dvije osobe.

U nesreći su učestvovali automobil i motor.

Prema izjavama očevidaca maloljetnici su se vozili na motoru.

-Dobro su prošli obojica kako je moglo biti. Izgleda da su oba maloljetnici– ispričao je očevidac za Srpskainfo.

Prema nezvaničnim informacijama motorista je obilazio kolonu automobila i sudario se sa “renoom”.

U toku je uviđaj koji će utvrditi tačne okolnosti nesreće.

