Posmatrali kako bijela smrt ide ka njima i kosi ih! Nestvarni prizori

Dvojica skijaša poginula su, a jedan je teško povređen nakon što je lavina 15. februara pogodila Val Veni, dio ski-centra Kurmajer na sjeverozapadu Italije.

Prema navodima lista San, jedan muškarac je preminuo na jmestu nesreće, dok je drugi podlegao povredama nakon što je prevezen u bolnicu. Treći skijaš, koji je zadobio teške povrede, prebačen je na lečenje u bolnicu Le Molineta u Torinu.

🇮🇹 A massive avalanche hit the Courmayeur ski resort in Italy’s Aosta Valley



Local media reports that two skiers have died on the Italian side of Mont Blanc following the avalanche. pic.twitter.com/ql7OATP33a — Visegrád 24 (@visegrad24) February 18, 2026

Identiteti stradalih nisu zvanično saopšteni.