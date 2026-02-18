Logo
Posmatrali kako bijela smrt ide ka njima i kosi ih! Nestvarni prizori

Kurir

18.02.2026

16:57

Посматрали како бијела смрт иде ка њима и коси их! Нестварни призори
Foto: Printscreen/X

Dvojica skijaša poginula su, a jedan je teško povređen nakon što je lavina 15. februara pogodila Val Veni, dio ski-centra Kurmajer na sjeverozapadu Italije.

Prema navodima lista San, jedan muškarac je preminuo na jmestu nesreće, dok je drugi podlegao povredama nakon što je prevezen u bolnicu. Treći skijaš, koji je zadobio teške povrede, prebačen je na lečenje u bolnicu Le Molineta u Torinu.

Identiteti stradalih nisu zvanično saopšteni.

lavina

