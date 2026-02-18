Posmatrali kako bijela smrt ide ka njima i kosi ih! Nestvarni prizori

Izvor:
Kurir
18.02.2026
16:57
Komentari:0
Dvojica skijaša poginula su, a jedan je teško povređen nakon što je lavina 15. februara pogodila Val Veni, dio ski-centra Kurmajer na sjeverozapadu Italije.
Prema navodima lista San, jedan muškarac je preminuo na jmestu nesreće, dok je drugi podlegao povredama nakon što je prevezen u bolnicu. Treći skijaš, koji je zadobio teške povrede, prebačen je na lečenje u bolnicu Le Molineta u Torinu.
🇮🇹 A massive avalanche hit the Courmayeur ski resort in Italy’s Aosta Valley— Visegrád 24 (@visegrad24) February 18, 2026
Local media reports that two skiers have died on the Italian side of Mont Blanc following the avalanche. pic.twitter.com/ql7OATP33a
Identiteti stradalih nisu zvanično saopšteni.
Najnovije
Najčitanije
19
37
19
31
19
25
19
19
19
10
Trenutno na programu