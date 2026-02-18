Slovačka proglasila vanrednu situaciju

Slovačka vlada proglasila je danas vanrednu situaciju u naftnoj industriji zbog obustava isporuke preko naftovoda Družba i odlučila da iz državnih rezervi pozajmi do 250.000 tona nafte bratislavskoj rafineriji Slovnaft.

Rafineriji Slovnaft je za normalan rad potrebno između 7.300 i 7.500 tona nafte dnevno, a državne rezerve bi trebalo da pokriju najmanje mjesec dana rada do uspostavljanja alternativnih isporuka, prenosi portal Teraz.sk.

Pozajmica je planirana kao privremena mjera - Slovnaft je obavezan da naftu vrati do septembra ove godine, a firma mora da položi finansijsku garanciju ili bankarsku garanciju u visini evidencione vrednosti nafte.

Slovački premijer Robert Fico saopštio je nakon sjednice vlade da Slovnaft odmah obustavlja izvoz dizela na Ukrajinu i sve druge izvozne isporuke. Svi naftni derivati koje rafinerija proizvede biće namijenjeni isključivo domaćem tržištu.

Prema Ficovim riječima, nema razloga za strah od nestašice goriva ili drugih naftnih proizvoda u Slovačkoj. Slovnaft može da kao alternativu naftovodu Družba koristi snabdijevanje preko Janafa (Adria) koji prolazi kroz Hrvatsku, ali ovaj pravac se do sada koristio samo djelimično, za manji dio ukupne proizvodnje.

Prema procjenama rafinerije, potpuno prebacivanje na naftovod Janaf (Adria) zahtijeva između 20 i 30 dana, što je upravo razlog zašto su državne rezerve neophodne kako bi se osoguralo snabdijevanje u prelaznom periodu.

Ministarstvo privrede Slovačke i mađarski ministar spoljnih poslova zajednički su se pismeno obratili hrvatskoj strani tražeći dozvolu za transport ruske nafte preko Janafa.

Hrvatska je izrazila spremnost da pomogne, ali je situacija komplikovana - Evropska unija zabranila je isporuke ruske nafte tankerima, a bez tankera ta nafta ne može ni da stigne do Hrvatske.

Ministarka privred Slovačke Denisa Sakova najavila je da češki ministar industrije Karel Havliček trenutno istražuje mogućnost isporuka nafte i naftnih derivata iz Češke. Takozvani reverzni tok bio bi još jedna alternativa u budućnosti, ali bi zahtevao velika ulaganja na češkoj strani.