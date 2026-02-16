Logo
Mađarska i Slovačka traže da im Zagreb omogući transprot ruske nafte

Tanjug

16.02.2026

Мађарска и Словачка траже да им Загреб омогући транспрот руске нафте
Foto: Pixabay

Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da dopusti transport ruske nafte preko Jadranskog naftovoda budući da je Ukrajina blokirala njihove isporuke preko naftovoda Družba, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je na platformi Iks napisao sinoć da je, "budući da Ukrajina iz političkih razloga odbija ponovo da pokrene tranzit nafte naftovodom Družba" zajedno sa slovačkom ministarkom privrede Denisom Sakovom poslao pismo hrvatskom ministru privrede Anti Šušnjaru.

U pismu se se traži da Hrvatska odmah dopusti transport ruske nafte u Mađarsku i Slovačku putem Jadranskog naftovoda.

- Tražimo od Hrvatske da omogući transport ruske nafte u Mađarsku i Slovačku putem naftovoda Adria, jer naše izuzeće od sankcija pruža mogućnost uvoza ruske nafte morem ako su isporuke naftovodom poremećene - rekao je mađarski šef diplomacije, prenosi Hina.

Naglasio je da "bezbjednost snabdijevanja energijom neke zemlje nikada ne smije biti ideološko pitanje".

- Stoga očekujemo da Hrvatska, za razliku od Ukrajine, neće ugroziti sigurnost snabdijevanja naftom Mađarske i Slovačke iz političkih razloga - naglasio je Sijarto.

Podsjeća se da je Sijarto ranije rekao da Ukrajina blokira isporuke nafte Mađarskoj kako bi stvorila tešku situaciju za vladu te zemlje uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april.

