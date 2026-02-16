Logo
Pušten saobraćaj kod Dervente, na Romaniji divlji konji izlaze na kolovoz

Izvor:

ATV

16.02.2026

11:46


Foto: ATV

Pušten je saobraćaj na magistralnom putu Derventa-Doboj, nakon što je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri teretna vozila i autobus na obilaznom putu oko Dervente, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz Policijske uprave Doboj je ranije rečeno da su dva lica zadržana na zdravstvenom posmatranju, a sedmoro je otpušteno iz dobojske bolnice, gdje su jutros upućeni nakon sudara kod Dervente.

ključevi

Srbija

Ljubica i Đorđe kupili kuću za 2.000 evra

IZ AMS upozoravaju na česte izlaske divljih konja na kolovoz na magistralnom putu Sarajevo-Rogatica preko Romanije.

Saobraćaj se na većini puteva odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, a u višim predjelima i preko planinskih prevoja na kolovozima mjestimično ima zaostalog snijega i leda.

илу-водостај-25112025

Srbija

Raste vodostaj rijeka: Na snazi vanredna odbrana od poplava

Vozačima iz AMS skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, zbog čega treba da voze sporije i oprezno, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

