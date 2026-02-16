BORS oštro osudio koncert Tompsona: Njegovi koncerti šire ustašku ideologiju

Boračka organizacija Republike Srpske oštro osuđuje odluku vlasti FBiH da dozvole da hrvatski muzičar Marko Perković Tompson organizuje koncert u Širokom Brijegu, kao i najavu da će mu biti dozvoljeno održavanje još koncerta na području Hercegovine među kojima će prvi biti u Mostaru.

"Tompsonovi koncerti predstavljaju otvoreno širenje ustaške ideologije, na njima se uzvikuju pokliči kojih se svi normalni ljudi stide, pokliči koji vrijeđanju srpski narod kao konstitutivan narod u BiH, što je već dovoljan razlog da se ovi koncerti zabrane. Pod ovim ustaškim pokličima je izvršen genocid nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu kao i brojni zločini i tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata. Dozvoljavanje da se ova ideologija otvoreno širi i promoviše predstavlja civilizacijski korak unazad i ozbiljno uznemirava sve antifašiste koji su se tokom 20. vijeka borili protiv fašizma i nacizma na ovim prostorima, među kojima je bio najveći broj Srba", ističe se u saopštenju BORS-a.

Hronika Oglasilo se Tužilaštvo o tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Kako se dalje dodaje, današnja Evropa sagrađena je upravo na antifašizmu zbog čega se uzvikivanje ovakvih poruka i širenje fašističke ideologije u Evropi kažnjava, pa bi nadležne vlasti i institucije BiH, ukoliko zaista žele da vode ovu zemlju evropskim putem, mogle za početak bar zabraniti održavanje ovakvih koncerata.

Boračka organizacija Republike Srpske poziva institucije Republike Srpske i sve predstavnike srpskog naroda u zajednički organima BiH da reaguju u skladu sa zakonom, da ispitaju okolnosti održavanja ovog događaja i preduzmu adekvatne mjere radi sprečavanja širenja fašističke i nacističke ideologije i simbolike u javnom prostoru.