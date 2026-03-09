Logo
U srijedu stabilizacija snabdijevanja gorivom?

SRNA

09.03.2026

19:28

Povećana kupovina dovela je do značajnog pražnjenja zaliha goriva kod distributera u Federaciji BiH, a stabilizacija snabdijevanja očekuje se u srijedu, 11. marta, saopšteno je iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH.

Navode da su privremene poteškoće u snabdijevanju u najvećoj mjeri posljedica naglo povećane potražnje u proteklih nekoliko dana koja je motivisana strahom od mogućeg nedostatka goriva.

- Trenutno je evidentno da su takozvana tercijarna skladišta, odnosno zalihe kod građana i privrede, znatno povećane, dok su primarna i sekundarna skladišta kod uvoznika i distributera privremeno smanjena u odnosu na uobičajene nivoe - navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva dodaju da su u stalnom kontaktu sa svim učesnicima na tržištu nafte i naftnih derivati koji ulažu maksimalne napore kako bi se ova situacija prevazišla u najkraćem roku.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da je sa premijerom Nerminom Nikšić emdogovoreno održavanje sastanka u srijedu, 11. marta, na kojem bi bilo razgovarano o snabdijevanju naftom i naftnim derivatima u FBiH.

On je dodao da će Ministarstvo, imajući u vidu aktuelna dešavanja na globalnom tržištu energenata i odluke koje su donijele pojedine susjedne države, Vladi FBiH predložiti dodatne mjere s ciljem dugoročnog obezbjeđivanja stabilnog i sigurnog snabdijevanja naftom i naftnim derivatima.

